خبى عليا وعرض نفسه للخطر، المخرج خالد يوسف يكشف عن مشهد لا ينسي لـ خالد صالح (فيديو)

كشف المخرج خالد يوسف عن موقف لن ينساه جمعه بالراحل الفنان خالد صالح وذلك خلال لقائه في برنامج “Arab wood”.

خالد يوسف وخالد صالح فيلم كف القمر

وقال خالد يوسف: "أكتر فنان أنا ارتحت معاه واشتغلت معاه في كذا عمل الله يرحمه خالد صالح، بعد فيلم كف القمر، اتسأل عن أصعب المشاهد اللي واجهته وقال "الجبل اللي كان خالد يوسف بيطلعهولي وينزلني تاني وأنا أصلًا عامل عملية قلب".

وأضاف: "إزاي خبى عليَّ علشان ما أشفقش عليه أي تعب، والمشهد دا من المواقف اللي لا يمكن أنساها من خالد صالح".

ولد خالد صالح عام 1964 بقرية أبو النمرس بالجيزة، ونشأ يتيمًا، حيث توفيت والدته وهو صغير ليلحق بها والده، تولى شقيقه الأكبر تربيته، وتخرج في كلية الحقوق عام 1987، وكان مسرح الكلية بداية تعلقه بالفن، عمل سائق تاكسي بعد تخرجه في كلية الحقوق، ثم سافر إلى الخليج للعمل هناك، وكان صالح يحلم بأن ينشأ مصنع حلويات شرقية، حيث كانت له تجربة سابقة في العمل بالحلويات مع شقيقه.

اتجه إلى السينما، وكان أول أفلامه فيلم جمال عبد الناصر، عام 1996، الذي جسد فيه دور صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات المصرية، من الأفلام التي قدمها للسينما: عمارة يعقوبيان، ابن القنصل، محامي خلع، النمس، حرب أطاليا، هي فوضى، ملاكي إسكندرية، النعامة والطاووس، ميدو مشاكل، تيتو، حين ميسرة، جمال عبد الناصر، بخيت وعديلة.

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