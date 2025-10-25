السبت 25 أكتوبر 2025
بنك مصر يتيح 4 مدد لشراء أذون الخزانة، تعرف عليها

بنك مصر
يقدم بنك مصر لعملائه فرصة الاستثمار في أذون الخزانة، وهي أدوات مالية ضمن فئة الدخل الثابت تُصدر بالجنيه المصري، وتتيح هذه الأذون للمستثمرين الحصول على عوائد منتظمة بأمان نسبي، وتعتبر وسيلة مثالية لتنويع المحافظ المالية. 

ويمكن للعملاء شراء أذون الخزانة بسهولة من خلال أي فرع من فروع بنك مصر، مع الاستفادة من الخبرة المصرفية والدعم الكامل لإتمام العملية بطريقة ميسّرة وموثوقة.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه يتم الشراء خصمًا من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة اذون الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر الاستثمارية بالفرع من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر لعملائه خدمات مصرفية متنوعة، منها التحويل من حساب لآخر داخل البنك بعدد من الشروط اللازمة لتتم عملية التحويل بنجاح.

وتشمل خطوات التحويل من حساب إلى آخر في بنك مصر ما يلي:

خطوات التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

١- يتم كتابة رقم الحساب المحول إليه كاملًا 16 رقمًا.

٢- التحويل في الحال يخصم من الحساب المحول منه.

٣- يضاف للحساب المحول إليه في نفس اللحظة.

٤- يصبح متاحًا للصرف من المحول إليه في نفس الوقت.

٥ - يتم إرسال رسالة إلى المحول منه.

