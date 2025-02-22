السبت 22 فبراير 2025
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الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

اموال علي الارض،فيتو
اموال علي الارض،فيتو

في مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، ظهرت كميات كبيرة من الأوراق النقدية للعملة السورية منتشرة على الأرض في الطريق الواصل بين محافظتي دمشق وحلب السوريتين.

مئات الأوراق النقدية للعملة السورية منتشرة على الأرض


وبحسب المتداول فإن العملة السورية من فئة 5 آلاف قد سقطت على الطريق بعد انفتاح باب الشاحنة التي كانت تنقلها.

وتم التقاط الفيديو خلال عبور مجموعة أشخاص بسيارة على الطريق الدولي.

ويظهر في المقطع العشرات من الأشخاص وهم يعبئون الأوراق النقدية في أكياس بلاستيكية.

ويعيش الشعب السوري حالة معيشية واقتصادية صعبة، ولم يتسلم موظفو الدولة رواتبهم منذ أكثر من شهرين.

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