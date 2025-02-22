الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

في مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، ظهرت كميات كبيرة من الأوراق النقدية للعملة السورية منتشرة على الأرض في الطريق الواصل بين محافظتي دمشق وحلب السوريتين.

مئات الأوراق النقدية للعملة السورية منتشرة على الأرض



وبحسب المتداول فإن العملة السورية من فئة 5 آلاف قد سقطت على الطريق بعد انفتاح باب الشاحنة التي كانت تنقلها.

عملة سورية من فئة 5000 تغطي طريق #حلب _ #دمشق.. من طرف حلب pic.twitter.com/cu55hcZmrF — شبكة أخبار سوريا (@SyrNetworkNews) February 20, 2025

وتم التقاط الفيديو خلال عبور مجموعة أشخاص بسيارة على الطريق الدولي.

ويظهر في المقطع العشرات من الأشخاص وهم يعبئون الأوراق النقدية في أكياس بلاستيكية.

ويعيش الشعب السوري حالة معيشية واقتصادية صعبة، ولم يتسلم موظفو الدولة رواتبهم منذ أكثر من شهرين.

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