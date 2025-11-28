التفاصيل الكاملة لاجتماعات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

18 حجم الخط

يفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، غدا أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.

رئيس مجلس النواب

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس النواب “كلمة افتتاحية” يستعرض خلالها جهود الدولة المصرية ورؤيتها الطموحة لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما سيُلقي محمد أبو العينين رئيس الجمعية كلمة يستعرض خلالها أولويات الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وستشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من: توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة كضيوف شرف المنتدى.

أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

ويستضيف مجلس النواب أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء والاجتماعات ذات الصلة بهم، بشأن “كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة”، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، والتي يترأسها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وذلك خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2025.

اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية

ومن المقرر أن يسبق أعمال قمة الرؤساء اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، وذلك خلال اليوم الجمعة، وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والتعليم ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية ولجنة الطاقة والبيئة والمياه ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية، كما سيعقب اجتماعات اللجان، انعقاد اجتماعي هيئة المكتب والمكتب المُوسع للجمعية برئاسة محمد أبو العينين رئيس الجمعية، وسيتضمن جدول أعمال اجتماعات اللجان التحضير لكافة الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال منتدى الجمعية وقمة رؤساء البرلمانات، والتي من شأنها تعزيز دور الشق البرلماني للشراكة الأورومتوسطية باعتباره جسرًا للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب المنطقة الأورومتوسطية.

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هي الذراع البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين دول الفضاء الأورومتوسطي.

