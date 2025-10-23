الخميس 23 أكتوبر 2025
20 صورة ترصد تفاصيل زيارة السيسي إلى بروكسل والمشاركة في القمة المصرية الأوروبية

 اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ترأس وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وجاء انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤

كما أجرى الرئيس السيسي على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما عقد لقاءً مع ملك بلجيكا.

كما هدفت زيارة الرئيس إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تضمنت الزيارة شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث عقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

الجريدة الرسمية