خارج الحدود

الكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع حلف الناتو

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو
أعلن  الكرملين، اليوم الإثنين، أن روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع حلف الناتو، مضيفًا: لكننا مضطرون إلى اتخاذ تدابير لضمان الأمن.

وحول الاستعدادات للقمة الروسية الأمريكية أوضح الكرملين أن واشنطن وموسكو أكدتا أن أي قمة يجب أن تكون مجدية والتحضير لها ضروري.

تصريحات وزير الدفاع الألماني عن حرب وشيكة بين الناتو وروسيا أكد أن  الخطاب العسكري المؤيد للحرب يُسمع بشكل متزايد في العواصم الأوروبية.

وتابع: الاتصالات على مستوى الخبراء بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل الأسرى مستمرة.

كما أضاف الكرملين أن روسيا لديها القدرة على إزالة جميع عواقب ضربات القوات الأوكرانية للبنية التحتية للطاقة في أقصر وقت ممكن.

وحول اعتماد مشروع قانون العقوبات الأمريكية ضد الدول التي تتعاون مع روسيا: رد موسكو سيكون سلبيا للغاية.

