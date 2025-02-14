الجمعة 14 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أروى جودة تنشر صورة رومانسية رفقة زوجها وسوسن بدر تعلق

أروى جودة
أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، صورا جديدة تجمعها بزوجها جون باتسيت رجل الأعمال الإيطالي الذي يعمل في مجال الأزياء، وجذبت أنظار رواد السوشيال ميديا بإطلالاتها الأنيقة من عقد قرانها، حيث تحرص يوميًا على مشاركة صور وفيديوهات من المناسبة عبر حسابها على “إنستجرام”.

في هذا السياق، ظهرت أروى بإطلالة بيضاء جذابة وبسيطة غير متكلفة.

وعلق لها الكثير من الأصدقاء والفنانين وجمهورها الكبير، ومنهم الفنانة سوسن بدر التي علقت قائلة: “ربنا يسعدكم”.

وكانت  أروى جودة  تصدرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت صورًا لها للحظة توثيق عقد الزواج، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لى".

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أروى جودة 20 يناير السوشيال ميديا الفنانة اروي جودة رواد السوشيال رواد السوشيال ميديا عقد الزواج

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