الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البحرية الأمريكية تنصب رادارًا على بعد 10 كيلومترات من فنزويلا

البحرية الأمريكية،فيتو
البحرية الأمريكية،فيتو
18 حجم الخط

أعلنت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، كاملا بيرساد بيسيسار، أن الولايات المتحدة تساعد الأرخبيل الصغير، الواقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات من ساحل فنزويلا، في تركيب رادار في مطار، ما أثار تساؤلات مسؤولين محليين.

ومنذ أغسطس الماضي، تحافظ واشنطن على وجود عسكري كبير في منطقة بحر الكاريبي، مع وصول أكبر حاملة طائرات في العالم مؤخرًا إلى المنطقة، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. 

من جهتها، تعتقد كراكاس أن هذه العملية تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو والسيطرة على احتياطيات فنزويلا النفطية.

وأجرت فرقة من مشاة البحرية الأمريكية  في ترينيداد وتوباغو في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر، ولا يزال بعضها موجودًا في الأرخبيل.

وقالت رئيسة الوزراء في تصريح أمس الخميس: "يساعدنا مشاة البحرية الأمريكية في إدارة المطار. تشمل الخطة هناك المدرج والطريق والرادار. سيساعدوننا في تحسين مراقبتنا واستخباراتنا ضد تجار المخدرات داخل مياهنا وخارجها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحرية الامريكية الرئيس نيكولاس مادورو الولايات المتحدة ترينيداد وتوباغو كراكاس

مواد متعلقة

فنزويلا تجري تدريبات عسكرية ومادورو يأمر المقاتلات بالتأهب (فيديو)

فنزويلا تلغي تراخيص شركات طيران علقت رحلاتها إلى البلاد

البحرية الأمريكية: نراقب الوضع بشأن انحراف ناقلة نفط عن مسارها قرب إيران

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وصن داونز بالشوط الأول

وزير الري يعلق على ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

الجيش الملكي يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

بعد انتشار مصحف محرف، دولة التلاوة يكشف مفاجأة عن نشأة إذاعة القرآن الكريم (فيديو)

بداية التصفيات، الحلقة الخامسة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على المغادرين من المنافسة، مفاجآت الحلقة الخامسة لبرنامج دولة التلاوة (فيديو)

صوت ملائكي، أداء رائع من المتسابق محمود كمال الدين ببرنامج دولة التلاوة (فيديو)

بصوت صاحبة السعادة، دولة التلاوة يسلط الضوء على مسيرة محمد عبد الوهاب الطنطاوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads