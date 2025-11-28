البحرية الأمريكية تنصب رادارًا على بعد 10 كيلومترات من فنزويلا

18 حجم الخط

أعلنت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، كاملا بيرساد بيسيسار، أن الولايات المتحدة تساعد الأرخبيل الصغير، الواقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات من ساحل فنزويلا، في تركيب رادار في مطار، ما أثار تساؤلات مسؤولين محليين.

ومنذ أغسطس الماضي، تحافظ واشنطن على وجود عسكري كبير في منطقة بحر الكاريبي، مع وصول أكبر حاملة طائرات في العالم مؤخرًا إلى المنطقة، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

من جهتها، تعتقد كراكاس أن هذه العملية تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو والسيطرة على احتياطيات فنزويلا النفطية.

وأجرت فرقة من مشاة البحرية الأمريكية في ترينيداد وتوباغو في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر، ولا يزال بعضها موجودًا في الأرخبيل.

وقالت رئيسة الوزراء في تصريح أمس الخميس: "يساعدنا مشاة البحرية الأمريكية في إدارة المطار. تشمل الخطة هناك المدرج والطريق والرادار. سيساعدوننا في تحسين مراقبتنا واستخباراتنا ضد تجار المخدرات داخل مياهنا وخارجها".

