رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وصن داونز بالشوط الأول

مولودية الجزائر،
مولودية الجزائر، فيتو
دوري أبطال أفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة مولودية الجزائر أمام صن داونز الجنوب الأفريقي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ملعب 5 جويلية، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا 2025 - 2026.

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، تشكيلة فريقه للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب افريقي، في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل مولودية الجزائر أمام صن داونز

دخل فريق مولودية الجزائر مباراته أمام صن داونز بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليكسيس جويندوز
الدفاع: محمد رضا حلايمية – أيمن بوقرة – مروان خليف – أيوب عبداللاوي
الوسط: أسامة بن حوة – الحسن بانجورا  – العربي ثابتي
الهجوم: زين الدين فرحات – محمد بن خماسة – زكريا نعيجي

 

تشكيل صن داونز أمام مولودية الجزائر

فيما أعلن ميجيل كاردوسو المدير الفني لفريق صن داونز تشكيلة فريقه أمام مولودية الجزائر، والتي ضمت كل من:

حارس المرمى: رونوين ويليامز
الدفاع: جرانت كيكانا – ديفاين لونجا – كينو كوبيدو 
الوسط: تيبوهو موكوينا – تاشريك ماثيوز –  خوليسو مودو– نونو سانتوس
الهجوم: إكرام راينرز – مارسيلو برافو - ميجيل ريسينهو

 

 دخل مولودية الجزائر المباراة بطموح كبير لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره الإفريقي، خاصة وهو يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

في المقابل، يأتي فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى ملعب 5 جويلية محمّلًا بخبرة واسعة في البطولة، حيث يُعد واحدًا من أقوى فرق القارة في السنوات الأخيرة.

دوافع مولودية الجزائر

ويسعى مولودية الجزائر لاستغلال عامل الأرض لتعزيز فرص الفوز، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة قوية في المجموعة، إثبات القدرة على مواجهة كبار القارة.

دوافع صن داونز

فيما يسعى صن داونز لخطف انتصار خارج الديار يضمن السيطرة المبكرة على المنافسة واستعادة الهيبة بعد تعثرات سابقة، وتأكيد التفوق على الفرق العربية في البطولة.

الجريدة الرسمية