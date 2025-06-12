بيراميدز يكشف حقيقة المفاوضات مع رولاني موكوينا

نفى مصدر داخل نادي بيراميدز ما تردد عن وجود مفاوضات المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي رحل مؤخرا عن تدريب نادي الوداد الرياضي.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة أنه لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق وأن النادي السماوي لم يدخل في مفاوضات مع موكوينا.

مفاوضات بيراميدز ورولاني موكوينا

وكانت قناة sabc sport الجنوب أفريقية زعمت أن مسؤولي بيراميدز دخلوا في مفاوضات مع رولاني موكوينا لتدريب الفريق.

وأشارت القناة إلى أن مستقبل كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز غير معروف بعدما قال: "سأجلس مع مسؤولي النادي وأنا لدي طموح كبير وإذا كان لديهم طموحا كبيرا مثلي سنواصل المشروع للمستقبل".

وترك موكوينا تدريب الوداد المغربي بعد فسخ تعاقده بالتراضي قبل نهاية الموسم، حيث قاد المدرب البالغ 38 عاما الوداد في 35 مباراة فاز في 14 وتعادل في 14 وخسر 7 بجميع المسابقات.

وساهم موكوينا في فوز صنداونز بـ 5 ألقاب خلال فترة توليه المهمة بحصد لقب الدوري في جنوب أفريقيا 4 مرات والفوز بلقب الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

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