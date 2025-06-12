الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يكشف حقيقة المفاوضات مع رولاني موكوينا

رولاني موكوينا، فيتو
رولاني موكوينا، فيتو

نفى مصدر داخل نادي بيراميدز ما تردد عن وجود مفاوضات المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي رحل مؤخرا عن تدريب نادي الوداد الرياضي.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة أنه لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق وأن النادي السماوي لم يدخل في مفاوضات مع موكوينا.

مفاوضات بيراميدز ورولاني موكوينا

وكانت قناة sabc sport الجنوب أفريقية زعمت أن مسؤولي بيراميدز دخلوا في مفاوضات مع رولاني موكوينا لتدريب الفريق.

وأشارت القناة إلى أن مستقبل كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز غير معروف بعدما قال: "سأجلس مع مسؤولي النادي وأنا لدي طموح كبير وإذا كان لديهم طموحا كبيرا مثلي سنواصل المشروع للمستقبل".

وترك موكوينا تدريب الوداد المغربي بعد فسخ تعاقده بالتراضي قبل نهاية الموسم، حيث قاد المدرب البالغ 38 عاما الوداد في 35 مباراة فاز في 14 وتعادل في 14 وخسر 7 بجميع المسابقات.

وساهم موكوينا في فوز صنداونز بـ 5 ألقاب خلال فترة توليه المهمة بحصد لقب الدوري في جنوب أفريقيا 4 مرات والفوز بلقب الدوري الأفريقي في نسختها الأولى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز رولاني موكوينا مفاوضات بيراميدز ورولاني موكوينا نادي بيراميدز يورشيتش الجنوب أفريقي رولاني

مواد متعلقة

أبرزهم القندوسي، أغلى لاعبي سيراميكا والبنك قبل مواجهة نهائي كأس عاصمة مصر

البنك الأهلي ينعى لاعب منتخب مصر للصالات

مونديال الأندية، الثماني الدولي ينضم لمعسكر أتلتيكو مدريد في لوس أنجلوس

نهائي كأس العاصمة بين سيراميكا والبنك الأهلي، من يتفوق في القيمة السوقية؟

بـ 6 لاعبين، أتلتيكو مدريد على رأس القائمة الذهبية بمونديال الأندية 2025

تاريخ العرب في كأس العالم للأندية.. الأهلي الأكثر مشاركة وحصدا للميداليات.. النصر السعودي والرجاء المغربي صاحبا الضربة الأولى.. هذا الثلاثي الأفضل إنجازا.. وصلاح نجم نسخة 2019

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي والقناة الناقلة

كأس العالم للأندية، لاعب أتلتيكو مدريد يتوعد باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

قرارات جديدة من الأعلى للإعلام بشأن بطولة كأس العالم للأندية

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

الذهب في زمن العواصف، ارتفاع جديد بجميع العيارات

ثار بشكل مرعب، ارتفاع حمم بركان هاواي لأكثر من 100 متر وأمريكا تحذر (فيديو)

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

موعد إعلان صفقة الأهلي الجديدة لتدعيم الدفاع

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء رمى الجمرات وحكمته وحكم التكبير خلاله

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية