خالد النبوي: اشتغلت جرسون وسقطت في المعهد ودخلت الفن تهديد (فيديو)

قال الفنان خالد النبوي: إن رحلته مع التمثيل بدأت بعد الثانوية، مشيرًا إلى أنه التحق بالمعهد الزراعي، وكان يعمل جرسونا لأنه لم يكن يحب الدراسة.

وأضاف أنه رغم اعتقاد أهله أنه يجمع بين العمل والدراسة بجد، إلا أنه كان في الواقع يهمل الدراسة كثيرًا.

بداية مشوار خالد النبوي 

وأضاف خلال لقائه مع عباس أبو الحسن في برنامج "حوارات مع عباس": “في يوم  لما كنت في المعهد لقيت غرفة مكتوب عليها “المصنع” دخلت لقيت ترابيزة بروفة لمسرحية المعهد اللي هتكون في مسابقة الجامعات، وأول ما دخلت لقيت حد بيقولي أقرأ الورق ده، في الأول رفضت لكن بعدها قريت دور في المسرحية ولقيت أن الدور الرئيسي للمسرحية البطلـ، قولت الراجل ده مجنون ومشيت، قابلني بعدها بأسبوع في الكافيتريا، وبهدلني وقالي هرفدك مع أني كنت بسقط عادي، ولكن قررت أني أذاكر الورق، وأول يوم بروفة حسيت بسعادة لا توصف، مفتكرش أنها تكررت تاني، وهي السبب في أني أحب وأحترم وأقدس  الشغلانة”.

