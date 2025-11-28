غدا، استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مبروك عطية

الجمعة 28 نوفمبر 2025
 تنظر محكمة مستأنف العجوزة، غدا، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف الداعية مبروك عطية.

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف مبروك عطية

وكانت محكمة جنح العجوزة قضت بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

وكان الداعية مبروك عطية حرك دعوى قضائية ضد مرتضى منصور يتهمه فيها بسبه وقذفه. 

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه بتهمة بسب المخرج خالد يوسف

كما قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته.

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته وتقدم ببلاغ ضده.

