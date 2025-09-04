حقيقة تخفيف العذاب عن أبي جهل لفرحته بمولد الرسول

تحفل كتب السير والأحاديث بالكثير من الأحاديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحفل أيضا عشرات الكتب بالأحاديث عن مولد النبي، إلا أن الحديث عن أبي جهل وفرحه بمولد النبي ربما جاء في أحاديث أثبت أهل العلم صحتها، وغالبيتها ورد في صحيح البخاري.

وسوف نستعرض معكم أحاديث تخفيف العذاب عن أبي جهل لفرحته بمولد الرسول.

أحاديث تخفيف العذاب عن أبي جهل لفرحته بمولد الرسول

احتفال أبي لهب بمولد الرسول

احتفل أبو لهب عم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بمولد النبي، بعد أن أخبرته جاريته ثويبة بولادة ابن لأخيه عبد الله، الذي سماه جده عبد المطلب محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأعتق جاريته ثويبة بعد أن أخبرته بمولده، ولذا فقد قيل بأن الله تعالى يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين لفرحته بمولد النبي

روى عروة خبرا مرسلا أنه لما مات أبو لهب رآه بعض أهله، فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. رواه البخاري.

وذكر السهيلي أن العباس رضي الله عنه قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. كذا في عمدة القارئ للعيني.

وأخرج البخاري في صحيحه: «أنّ أُمّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ» فَقُلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي.فَقَالَ النبيّ: «إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي» قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ:« لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي, إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ (ثُوَيْبَةُ) فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ».قَالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَت النبيّ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي (ثُوَيْبَةَ).

تخفيف العذاب عن أبو لهب

عندما ولد الرسول –صلى الله عليه وسلم- فرح أبو لهب جدًا بمولد الرسول، فأعتق جارية عنده من فرحته بمولد الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-، وعندما أُمر الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالبعثة وبنشر الإسلام كفر به أبو لهب وتحداه.

من هو أبو لهب؟

اسمه هو عبد العزى بن عبد المطلب ولقبه هو أبو عتبة مات سنة 624. وهو الأخ غير الشقيق لوالد الرسول عبد الله بن عبد المطلب رحمه الله، عرف بكنية أبو لهب وكنية أبو عتبة كذلك نسبة لابنه عتبة بن عبد العزى بن عبد المطلب، ولكن الاسم الأشهر له هو أبو لهب، الذي جاء له من والده عبد المطلب نظرا لوسامته وإشراق وجهه.

وقد ورد اسم أبو لهب في القرآن الكريم في سورة المسد وهي إحدى السور المكية التي بلغ آياتها خمس آيات: "تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ(5)".وقد نزلت تلك السورة قبل موت أبي لهب بعشرة سنوات،

وقد كان أبو لهب هو أول من جهر وأعلن عداوته للإسلام حينما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، فقد مارس أبو لهب أبشع صور أذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعراض الناس عنه. ولم يدخل كذلك مع قومه زقاق بني هاشم لما حاصرتهم قريش فيها، ولم يخرج مع قبيلة قريش عندما ذهبت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر فاستأجر العاص بن هشام بن المغيرة ودفع له أربعة آلاف درهم.

زوجة أبي لهب:

أبو لهب كان مع زوجته الكافرة أم جميل من سادة وسادات قريش العظماء، زوجته اسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي شقيقة أبي سفيان، وكانت تساعد زوجها من أجل محاربة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان كلاهما من أكثر من قاما بتعذيبه وتجاوزا عليه، حيث كانت تقوم بجلب الأشواك لتأذيه بها وتضعها في طريقه لإدماء أقدامه.

أولاد أبي لهب:

أولاد أبي لهب هم: عتبة، معتب وعتيبة، وأسلم عتبة ومعتب يوم فتح مكة، وشهدا فتح الطائف كذلك، وأما الثالث فلم يسلم طوال حياته، وكانت أم كلثوم رضي الله عنها وأختها رقية متزوجتين من أبناء أبو لهب فطلقاهما بأمر من والدهما.

هلاك أبو لهب

كان هلاك أبو لهب بعد يوم بدر بسبع ليالٍ بمرض "العدسة" وهو مرض خطير كالطاعون تماما.

