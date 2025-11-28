الجمعة 28 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات عارمة في جزيرة سومطرة الإندونيسية

إندونيسيا،فيتو
تسببت أمطار غزيرة مستمرة منذ أسبوعين بفيضانات عارمة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وسط صعوبات في الوصول للمتضررين جراء الانهيارات الأرضية، وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات.

وقبل وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطات الإندونيسية مصرع 15 شخصا معظمهم من الأطفال، بعدما جرفتهم المياه أثناء عبورهم لأحد الأنهار في مقاطعة "بابوا" شرق البلاد، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ثمانية أطفال مفقودين مازالت جارية.

تفاصيل الحادث كما أوضحتها الشرطة المحلية 

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية  عن قائد الشرطة المحلية ألفريدو أجوستينوس رومبياك قوله إن الحادث وقع في قرية "دال" النائية بمنطقة "ندوجا" بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب النهر ما أدى إلى جرف 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما.

الأسباب التي تعيق عمليات البحث عن المفقودين

وأضاف رومبياك أن الأطفال كانوا يعبرون النهر مع عائلاتهم عندما جرفتهم المياه، مشيرا إلى أن التضاريس الجبلية للمنطقة تعيق عمليات البحث.

من جانبها، حثت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا السكان على الاستعداد للمزيد من الفيضانات مع توقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق في "بابوا" خلال الأيام القادمة. 

