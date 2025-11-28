انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة على طريق سندوب القاهرة (صور)

18 حجم الخط

شهد طريق المنصورة القاهرة انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة الكيماوية في محافظة الدقهلية.

انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة الكيماوية

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالأسلحة الكيماوية، بالدقهلية على طريق سندوب - أجا ـ القاهرة.

التعامل مع رفع آثار انقلاب السيارة

على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الجهاز التنفيذي والمرور إلى موقع الحادث للتعامل مع الحادث ورفع الآثار من الطريق وإعادة فتحه أمام المارة بالدقهلية على طريق سندوب - أجا ـ القاهرة.

محضر بالواقعة للعرض على النيابة

ولا تزال أعمال الرفع لآثار الحادث مستمرة، ونتج عن الحادث شلل مروري على الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

