واشنطن ترفض الفصائل المسلحة في الحكومة العراقية الجديدة

 أكدت واشنطن رفضها مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة العراقية الجديدة، محذرة من التعامل معها.

وبحسب شبكة العربية والحدث، زار وفد امريكي العراق خلال الأيام الماضية.

وأبلغ الوفد قيادات عراقية سياسية وأمنية بعدم تعاملهم مع وزارات أو جهات حكومية تديرها فصائل مسلحة.

وأكد الجانب الأمريكي رفض مشاركة الفصائل المسلحة في الحكومة العراقية الجديدة.

