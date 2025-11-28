الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة وأجواء فاخرة لحفل زفاف الفنانة أروى جودة

أروى جودة
أروى جودة
18 حجم الخط

بدأت الاستعدادات النهائية لحفل زفاف الفنانة أروى جودة، الذي من المتوقع أن يكون من أبرز الأحداث الفنية والاجتماعية هذا الموسم، وسط تجهيزات خاصة وفاخرة تعكس فخامة المناسبة وأهمية الحدث.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة أروى جودة أن الحفل سيُقام في مكان مجهز بالكامل لاستقبال الضيوف بطريقة منظمة وفاخرة، مع تجهيز ديكورات متقنة تعكس الذوق الراقي، بالإضافة إلى نظام إضاءة وصوت متطور لضمان أجواء مبهرة خلال الاحتفالات.

 

بروفات ومفاجآت للضيوف

 

وأشارت المصادر إلى أن هناك استعدادات موسيقية خاصة، حيث تم التنسيق مع فرق موسيقية وفنانين لإحياء فقرات متنوعة، مع مراعاة جميع تفاصيل الحدث من استقبال الضيوف وتوزيع المقاعد وحتى تنسيق فقرات الحفل بشكل سلس وممتع.

كما تم إعداد مفاجآت فنية وترفيهية للضيوف، لضمان تجربة مختلفة ومميزة، بما يتناسب مع مستوى الفنانة وجمهورها.

 

أجواء ساحرة وتدابير أمنية مشددة

 

وبحسب المصادر، فقد تم وضع خطة أمنية مشددة لتأمين الحفل، مع تخصيص بوابات دخول وخروج منظمة لضمان سلامة الجميع، مع توفير فرق تنظيمية لإرشاد الضيوف وتسهيل الحركة داخل المكان.

ومع اكتمال التجهيزات النهائية، يتوقع أن يشهد حفل زفاف أروي جودة أمسية لا تُنسى، تجمع بين الفخامة والفن والأجواء الساحرة التي تعكس ذوق العروس وخصوصية الحدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أروى جودة ابرز الاحداث الفنية الاستعدادات النهائية الأحداث الفنية الفنانة أروي

مواد متعلقة

مايان السيد تعلن عودة والديها إلى بعضهما بفضل فيلم "ولنا في الخيال... حب؟" (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

رسائل قوية من السيسي لرئيس لبنان والوزير الأول للجزائر ورئيس شركة إيني

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية