حودة بندق يحطم الأرقام بأغنية "اللي جي بتاعي" ويتصدر المنصات في وقت قياسي

حقق مطرب المهرجانات حودة بندق رقمًا قياسيًا جديدًا بأغنيته الأخيرة "اللي جي بتاعي" التي أطلقها قبل ساعات فقط، حيث تصدرت قائمة الأكثر استماعًا على عدة منصات رقمية، وسط تفاعل ضخم من الجمهور وطفرة مشاهدات غير مسبوقة.

وكشفت منصات البث الموسيقي عن قفزة سريعة لأغنية اللي جي بتاعي في المؤشرات الأولية، بعدما تخطت أعداد الاستماع حاجز الملايين خلال وقت وجيز، وهو ما وضعها ضمن أكثر الإصدارات انتشارًا هذا الأسبوع داخل مصر وخارجها.

تفاعل كبير على السوشيال ميديا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الزخم حول أغنية اللي جي بتاعي، إذ تداول الجمهور مقاطع منها وشاركوا تحديات مرتبطة بها، مما ساهم في زيادة انتشارها بشكل لافت.

ووصف مستخدمون أغنية "للى جي بتاعي بأنها “أسرع صعودًا في مسيرة بندق خلال العام الحالي”.

كما انتشرت على “تيك توك” مئات المقاطع المصحوبة بلحن الأغنية، لتدخل ضمن أبرز “الترندات” الرائجة خلال الساعات الماضية.

قفزة جديدة في مسيرة حودة بندق

ويعد هذا النجاح استمرارًا للمسار الصاعد لـ حودة بندق خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد سلسلة من الأعمال التي حققت انتشارًا واسعًا وأرقامًا كبيرة، مما يعزز حضوره كأحد أبرز مطربي المهرجانات على الساحة الفنية.

وبحسب مصادر داخل الوسط الفني، فإن بندق يستعد لطرح عدد من المفاجآت الغنائية خلال الفترة المقبلة، من بينها تعاونات جديدة مع ملحنين وصناع موسيقى شباب، في إطار خطة لزيادة انتشاره العربي.

“اللي جي بتاعي”.. نجاح غير مسبوق

ويؤكد محللون بالقطاع الموسيقي أن نجاح "اللي جي بتاعي" يعكس قدرة حودة بندق على قراءة ذوق الجمهور وتقديم لون موسيقي يجمع بين الإيقاع السريع والكلمات القريبة من الناس، وهو ما ساهم في تحقيق الأغنية لأرقام لافتة بمجرد طرحها.

