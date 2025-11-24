بولندا تستدعي سفير إسرائيل لهذا السبب

18 حجم الخط

ذكر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في منشورعلى منصة "إكس" اليوم الاثنين، أن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي، على خلفية منشور من مؤسسة "ياد فاشيم" المعنية بتخليد ذكرى المحرقة.

واحتج وزير خارجية بولندا على منشور كتبت فيه مؤسسة "ياد فاشيم" إن بولندا كانت أول دولة تجبر اليهود على ارتداء شارة مميزة لعزلهم عن السكان المحيطين بهم.

وأضاف وزير الخارجية البولندي: إن المؤسسة كان يجب عليها أن توضح في المنشور أن بولندا كانت "محتلة من ألمانيا" في ذلك الوقت.

وبينما تعترف الحكومة في بولندا بارتكاب بعض البولنديين أعمال ابتزاز ضد اليهود، ليحصلوا على المكافآت، لكنها حريصة على الترويج لتاريخ بولندا بوصفها ضحية.

وتفتخر الحكومة البولندية بأن الكثيرين من البولنديين قد كُرموا في إسرائيل ،لإنقاذهم اليهود خلال الحرب العالمية الثانية أكثر من مواطني أي دولة أخرى في أوروبا.

