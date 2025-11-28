الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد الشناوي يتحدث عن أهداف بيراميدز في صدام باور ديناموز

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
18 حجم الخط

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إن مباراة باور ديناموز الزامبي لن تكون سهلة على الإطلاق على الرغم من خسارة الفريق لمباراته الأولى في دور المجموعات بثلاثية أمام نهضة بركان، مشددا على أن الفريق سيظهر بالطبع قوة في ملعبه ووسط جماهيره وتعويض الخسارة وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة.

ويحل نادي بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء غد السبت باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أن الفريق الزامبي قوي ويمتلك عناصر مميزة في بعض الخطوط وظهر ذلك واضحا في مواجهة بركان رغم الخسارة، ولكن بيراميدز يلعب بشخصية بطل أفريقيا وحامل اللقب، ولا بديل عن الفوز باللقاء حتى وإن كان خارج ملعبه.

الشناوي أشار إلى أن السماوي بدأ دور المجموعات بشكل مثالي وحقق الفوز بثلاثية أمام ريفرز النيجيري ويبحث عن فوز ثاني في زامبيا لتأمين الصدارة بست نقاط والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرحلة المقبلة، قبل العودة مجددا والتركيز في مشوار الدوري بحثا عن التواجد في صدارة البطولة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز أجانب بيراميدز اخبار نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا أحمد الشناوي

مواد متعلقة

يورتشيتش: بيراميدز هو بطل أفريقيا ويلعب على الفوز في جميع المباريات

مؤتمر صحفي لـ يورتشيتش والشناوي للحديث عن مباراة بيراميدز وباور ديناموز

شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

سفيرة مصر في زامبيا تحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز (صور)

الأكثر قراءة

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية