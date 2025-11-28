أحمد الشناوي يتحدث عن أهداف بيراميدز في صدام باور ديناموز

18 حجم الخط

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إن مباراة باور ديناموز الزامبي لن تكون سهلة على الإطلاق على الرغم من خسارة الفريق لمباراته الأولى في دور المجموعات بثلاثية أمام نهضة بركان، مشددا على أن الفريق سيظهر بالطبع قوة في ملعبه ووسط جماهيره وتعويض الخسارة وبالتالي المواجهة لن تكون سهلة.

ويحل نادي بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء غد السبت باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أن الفريق الزامبي قوي ويمتلك عناصر مميزة في بعض الخطوط وظهر ذلك واضحا في مواجهة بركان رغم الخسارة، ولكن بيراميدز يلعب بشخصية بطل أفريقيا وحامل اللقب، ولا بديل عن الفوز باللقاء حتى وإن كان خارج ملعبه.

الشناوي أشار إلى أن السماوي بدأ دور المجموعات بشكل مثالي وحقق الفوز بثلاثية أمام ريفرز النيجيري ويبحث عن فوز ثاني في زامبيا لتأمين الصدارة بست نقاط والاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرحلة المقبلة، قبل العودة مجددا والتركيز في مشوار الدوري بحثا عن التواجد في صدارة البطولة المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.