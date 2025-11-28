نغمة النشاز في بيت الموسيقيين.. حفلات رأس السنة ومطربو المهرجانات يدفعون مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي إلى ساحة القضاء

18 حجم الخط

تشهد نقابة المهن الموسيقية واحدة من أكثر فتراتها توترًا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن تصاعدت الخلافات الداخلية إلى اشتباكات علنية بين أعضاء مجلسها، كان آخرها الصدام القوي الذي وقع بين الفنان مصطفى كامل والنجم حلمي عبد الباقي، والذي انتهى بتقديم الأخير بلاغًا رسميًا إلى النائب العام يتهم فيه كامل بـ«الإهانة وتشويه السمعة».

التوتر لم يعد مجرد اختلاف في وجهات النظر داخل مكتب مجلس الإدارة، بل تحوّل إلى أزمة مفتوحة يُتابعها الوسط الفني والجمهور على حد سواء، كاشفًا حجم الانقسام داخل النقابة، وطرحًا تساؤلات واسعة حول مستقبل المؤسسة ودورها في ضبط المشهد الغنائي.

شرارة الخلافات داخل المجلس

بدأت التوترات خلال الأشهر الماضية مع تعدد الملفات العالقة داخل النقابة، خاصة ما يتعلق بحفلات رأس السنة، وشروط إحياء الحفلات، وملاحقة المخالفات، وملف مطربي المهرجانات، إضافة إلى الجدل الدائم حول إيرادات النقابة وشفافية القرارات التنظيمية.

هذه القضايا خلقت حالة احتقان داخل المجلس، وظهرت بوادر الانقسام بين فريق يؤيد تشديد الضوابط لضبط المشهد الموسيقي، وفريق آخر يرى أن القرارات تُدار بطريقة فردية دون مناقشة حقيقية داخل المجلس.

وسط هذه الأجواء وصلت الخلافات إلى ذروتها بين مصطفى كامل – النقيب – وحلمي عبد الباقي الذي يشغل موقعًا داخل المجلس وله شعبية كبيرة بين أعضاء الجمعية العمومية.

مشادة واشتباك علني

وفق مصادر داخل النقابة، شهد أحد الاجتماعات نقاشًا حادًا بين الطرفين حول أسلوب إدارة الملفات الأخيرة، قبل أن يتحول النقاش إلى اشتباك لفظي حاد، استخدمت فيه عبارات اعتبرها حلمي عبد الباقي «إهانة صريحة»، بينما رأى مصطفى كامل أنها «رد فعل طبيعي على تجاوزات داخلية».

الاشتباك خرج سريعًا من الغرف المغلقة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ كل طرف في نشر رسائل تلميحية واتهامات مباشرة، ما تسبب في تضخم الأزمة ووصولها للجمهور.

بلاغ رسمي للنائب العام… دخول الأزمة مرحلة جديدة

في خطوة اعتبرها الكثيرون «تصعيدًا غير مسبوق داخل النقابات الفنية»، تقدم الفنان حلمي عبد الباقي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنان مصطفى كامل.

البلاغ تضمن اتهامات واضحة بـ:الإهانة، والتشهير، وتشويه السمعة، والإساءة اللفظية العلنية

وأكد حلمي في البلاغ أن ما تعرض له «يمس مكانته واحترامه وتاريخه الفني»، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هنا تحولت الأزمة من مجرد خلاف إداري إلى نزاع قانوني تتدخل فيه جهات التحقيق، وهو ما دفع العديد من أعضاء الجمعية العمومية إلى التحذير من أن النقابة «تدخل نفقًا مظلمًا».

مصطفى كامل يرد: “أدافع عن هيبة النقابة”

على الجانب الآخر، تمسك الفنان مصطفى كامل بموقفه، وأكد في تصريحات غير مباشرة أن كل ما يقوم به هدفه «الدفاع عن هيبة النقابة» وأنه «لن يسمح بمحاولات تعطيل العمل أو التشكيك في الجهود المبذولة».

كامل يرى أن النقابة تتعرض لمحاولات لإظهارها في حالة انهيار، وأنه يعمل في «ظروف صعبة» ويحاول إصلاح تراكمات سابقة.

إلا أن خصومه داخل المجلس يعتبرون أن أسلوب إدارة النقيب هو جزء من المشكلة وليس الحل.

انقسام داخل النقابة… وتخوفات من تأثير الأزمة على سمعة المؤسسة

الاشتباك الأخير عمّق الانقسام داخل النقابة، حيث انضم بعض الأعضاء لدعم حلمي عبد الباقي، بينما وقف آخرون مع النقيب.

هذا الانقسام انعكس في:توقف بعض الملفات الحساسة مؤقتًا، تردد مطربين في التعامل مع النقابة خلال الأيام الأخيرة، تزايد الضغط من الجمعية العمومية للمطالبة بعقد اجتماع طارئ، حديث عن إمكانية تدخل وزارة الثقافة لاحتواء الأزمة.

وبينما تتجه الأنظار لما ستقرره الجهات القانونية، يبقى مستقبل المجلس الحالي غامضًا، خصوصًا أن الصراع أصبح «شخصيًا» أكثر منه إداريًا، بحسب وصف عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

أزمات مستمرة… والشارع الفني يسأل: من يحكم النقابة؟

تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة طويلة من الخلافات التي شهدتها النقابة خلال السنوات الماضية حول:

إدارة ملف حفلات رأس السنة

إيقاف ومنع مطربين

غياب الشفافية في القرارات

اتهامات بالتجاوزات المالية

صراع دائم بين جبهات داخل المجلس

والمؤكد أن ما يحدث الآن يعكس حالة «عدم استقرار» تهدد أهم نقابة فنية في مصر، وربما تستدعي تدخلًا رسميًا لإعادة الأمور إلى نصابها.

أزمة مفتوحة على كل السيناريوهات

يبدو أن الأزمة بين مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي لن تتوقف عند حدود البلاغات، خاصة مع إصرار كل طرف على موقفه، وغياب أي جهود للوساطة حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.