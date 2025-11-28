الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خسارة وحيدة، مشوار منتخب البرتغال نحو لقب مونديال الناشئين 2025

منتخب البرتغال للناشئين
منتخب البرتغال للناشئين
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، توجت البرتغال بلقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على النمسا 1-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت في الدوحة.

وأحرز  أنيسيو كابرال هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول في ملعب خليفة الدولي، ليُكمل بذلك حامل لقب بطولة أوروبا تحت 17 سنة ثنائية مثالية في عام 2025.

وأصبحت البرتغال سادس دولة أوروبية تحصد لقب مونديال الناشئين عبر تاريخ البطولة.

مشوار منتخب البرتغال نحو لقب مونديال الناشئين 2025

وترصد السطور التالية مشوار منتخب البرتغال في مونديال الناشئين 2025 بعد التتويج الأول باللقب.

وبدأ البرتغال مشواره في دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية بالفوز أمام كاليدونيا الجديدة 6-1 بالجولة الأولى، ثم الفوز علي المغرب 6-0 بالجولة الثانية، وأخيرا الخسارة أمام اليابان 2-1 بالجولة الأخيرة للمجموعات ليتأهل البرتغال كثاني المجموعة الثانية لدور الـ 32  .

وفي دور الـ 32، فاز البرتغال علي بلجيكا 2-1 لضرب موعدا مع المكسيك في دور الـ 16 قبل أن ينجح برازيل أوروبا في سحق المكسيك بخماسية نظيفة.

وفي دور ربع النهائي تخطى منتخب البرتغال نظيره السويسري بثنائية نظيفة ليضرب موعدا ناريا مع البرازيل بالدور قبل النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، انحازت ركلات الترجيح للبرتغال أمام البرازيل بنتيجة 6-5 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي الدور النهائي حصد البرتغال لقب مونديال الناشئين لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين البرتغال كأس العالم النمسا مونديال الناشئين مونديال الناشئين 2025

مواد متعلقة

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

كأس العالم للناشئين، البرتغال تفوز على البرازيل 6-5 بركلات الترجيح وتتأهل للنهائي

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف منها البرتقال والعنب وارتفاع الفراولة

بعثة الأهلي تتوجه إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة الجيش الملكي

خدمات

المزيد

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية