خسارة وحيدة، مشوار منتخب البرتغال نحو لقب مونديال الناشئين 2025

كأس العالم للناشئين، توجت البرتغال بلقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على النمسا 1-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت في الدوحة.

وأحرز أنيسيو كابرال هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول في ملعب خليفة الدولي، ليُكمل بذلك حامل لقب بطولة أوروبا تحت 17 سنة ثنائية مثالية في عام 2025.

وأصبحت البرتغال سادس دولة أوروبية تحصد لقب مونديال الناشئين عبر تاريخ البطولة.

مشوار منتخب البرتغال نحو لقب مونديال الناشئين 2025

وترصد السطور التالية مشوار منتخب البرتغال في مونديال الناشئين 2025 بعد التتويج الأول باللقب.

وبدأ البرتغال مشواره في دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية بالفوز أمام كاليدونيا الجديدة 6-1 بالجولة الأولى، ثم الفوز علي المغرب 6-0 بالجولة الثانية، وأخيرا الخسارة أمام اليابان 2-1 بالجولة الأخيرة للمجموعات ليتأهل البرتغال كثاني المجموعة الثانية لدور الـ 32 .

وفي دور الـ 32، فاز البرتغال علي بلجيكا 2-1 لضرب موعدا مع المكسيك في دور الـ 16 قبل أن ينجح برازيل أوروبا في سحق المكسيك بخماسية نظيفة.

وفي دور ربع النهائي تخطى منتخب البرتغال نظيره السويسري بثنائية نظيفة ليضرب موعدا ناريا مع البرازيل بالدور قبل النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، انحازت ركلات الترجيح للبرتغال أمام البرازيل بنتيجة 6-5 بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي الدور النهائي حصد البرتغال لقب مونديال الناشئين لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف.

