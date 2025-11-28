عدد أهداف كأس العالم للناشئين 2025 بعد تتويج البرتغال

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، شهدت بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم التي انتهت بتتويج البرتغال بلقب البطولة على حساب النمسا إحراز 326 هدفًا بواقع 250 هدفًا بدور المجموعات و37 هدفًا بدور الـ 32 و29 هدفًا بدور الـ 16 و7 أهداف بدور ربع النهائي وهدفين بالدور نصف النهائي وهدف واحد فقط بالدور النهائي.

عدد أهداف مونديال الناشئين في دور المجموعات



أقيمت 72 مباراة بواقع 24 مباراة في الجولة الواحدة وشهدت المباريات إحراز 250 هدفًا.

وشهدت الجولة الأولى من مونديال الناشئين سيطرة التعادل على 3 مباريات تعادل، وانتهاء 21 مباراة بالفوز وإحراز 86 هدفًا، فيما شهدت الجولة الثانية 8 مباريات بالتعادل و16 مباراة بالفوز و71 هدفًا.



وجاءت الجولة الثالثة لتتخطى حصيلة أهداف كل من الجولتين الأولى والثانية بواقع 93 هدفًا، وانتهت 3 مباريات بالتعادل و21 مباراة بالفوز.



عدد أهداف كأس العالم للناشئين بدور الـ 32



شهدت 16 مباراة بدور الـ 32 من كأس العالم للناشئين إحراز 37 هدفًا.

عدد أهداف كأس العالم للناشئين بدور الـ 16



وشهدت 8 مباريات بدور الـ 16 من مونديال الناشئين إحراز 29 هدفًا.

عدد أهداف كأس العالم للناشئين بدور الثمانية



وشهدت 4 مباريات بدور ربع النهائي من مونديال الناشئين إحراز 7 أهداف.

عدد أهداف كأس العالم للناشئين بالدور نصف النهائي



وشهدت مباراتي الدور قبل النهائي إحراز هدفين فقط بعدما خرجت مباراة بالتعادل السلبي واللجوء لركلات الترجيح.

عدد أهداف كأس العالم للناشئين بالدور النهائي



وشهدت مباراة النهائي إحراز هدف واحد فقط فيما خرجت مباراة المركزين الثالث والرابع بين البرازيل وإيطاليا بالتعادل السلبي لتحكم ضربات الترجيح نتيجة اللقاء لصالح إيطاليا.

البرتغال تتوج بلقب مونديال الناشئين

وكانت البرتغال توجت بلقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على النمسا 1-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت في الدوحة.

وأحرز أنيسيو كابرال هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول في ملعب خليفة الدولي، ليُكمل بذلك حامل لقب بطولة أوروبا تحت 17 سنة ثنائية مثالية في عام 2025.

