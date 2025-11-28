الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026 بحقوق القاهرة لجميع الفرق

أعلنت كلية الحقوق بـجامعة القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، دور يناير 2025/2026، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

جدول امتحانات حقوق القاهرة
جدول امتحانات حقوق القاهرة

ووفقا للجدول المعلن، تبدأ امتحانات منتصف العام الدراسي بحقوق القاهرة، يوم السبت 20 ديسمبر 2025، وتنتهي في 22 يناير 2026.

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بحقوق القاهرة

وأعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن امتحانات الفرقة الأولى بالكلية تبدأ يوم 20 ديسمبر، وتنتهي يوم 15 يناير 2025، والفرقة الثانية تبدأ يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وتنتهي في 12 يناير 2026.

بينما تنطلق امتحانات الفرقة الثالثة يوم 22 ديسمبر 2025 وتنتهي في 13 يناير 2026، والفرقة الرابعة يوم 23 ديسمبر 2025، وتنتهي يوم الأربعاء 14 يناير 2026.

وتبدأ امتحانات الفرق الرابعة والثالثة والثانية والأولى اعتبارًا من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة عصرًا (لمدة ساعتين) وفق الجدول المحدد. 

وتعقد امتحانات جميع الفرق الدراسية بقاعات الامتحانات بمبنى التعليمي (۱) و(۲)، حسب توزيع أرقام الجلوس.

 

تعليمات هامة للطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول 

وحددت الكلية مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب قبل انطلاق امتحانات منتصف العام الدراسي، وجاءت كالتالي:

  • لن يسمح مطلقًا بدخول أي طالب بعد توزيع أوراق الأسئلة.
  • على كل طالب التواجد قبل بدء الامتحان بـ ٤٥ دقيقة على الأقل ومعه بطاقته الجامعية.
  • ممنوع دخول أي طالب بأية مذكرات او كتب داخل مقر الإمتحان.
  • ممنوع دخول الطلاب لجان الإمتحان بالتليفون المحمول أو أي ساعة إلكترونية أو أي وسيلة إلكترونية مماثلة تستخدم في الغش.
  • مخالفة هذا التحذير يعتبر بمثابة شروع في الغش وتخضع للمساءلة القانونية.

