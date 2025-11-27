الخميس 27 نوفمبر 2025
دين ودنيا

هل التصوير أمام الكعبة حرام؟ أمين الفتوى يوضح الضوابط والشروط (فيديو)

الشيخ محمد كمال،
الشيخ محمد كمال، فيتو
حكم التصوير أمام الكعبة، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال أحد المتصلين من أسوان حول جواز التصوير أمام الكعبة أثناء العمرة، مؤكّدًا أن التصوير في مكة المكرمة أو عند الكعبة أو في أي مكان خلقه الله لا حرج فيه شرعًا إذا توفرت شروط معينة.

شرطان لجواز التصوير أمام الكعبة؟

وأوضح الشيخ خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أن أول شرط هو أن يكون التصوير أمام الكعبة بقصد التذكار فقط، دون خيلاء أو تفاخر. 

والثاني هو ألا يترتب على التصوير أي ضرر أو إيذاء للآخرين أثناء الطواف أو السعي، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وأشار إلى أن تحقق هذين الشرطين يجعل التصوير جائزًا شرعًا، شريطة ألا يشغل الزائر عن العبادة والذكر والخشوع. وذكر أن مجرد النظر إلى الكعبة عبادة، وأن التواجد في رحاب بيت الله الحرام نعمة عظيمة يجب اغتنامها بالدعاء والاستغفار والصلاة على النبي وقراءة القرآن.

هل الصور كتذكار للزيارة الروحانية أمام الكعبة حلال؟

وأضاف أمين الفتوى أن كثيرًا من الزائرين يشعرون وكأنهم في حلم عند رؤيتهم الكعبة، ويستمتعون بالتقاط الصور كتذكار لتلك اللحظة الروحانية، مؤكّدًا أن هذا جائز ما دام ملتزمًا بالضوابط الشرعية. وختم بالدعاء أن يرزق الله الجميع زيارة بيته الحرام والاستمتاع بالعبادة والخشوع.

