الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: قلقون بشأن تطورات غينيا بيساو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
18 حجم الخط

قال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس: قلقون بشأن تطورات غينيا بيساو وندعو للعودة سريعا للنظام الدستوري واستئناف العملية الانتخابية.

عزل رئيس غينيا بيساو

وقال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو المنتهي ولايته، لوسائل إعلام فرنسية مساء أمس الأربعاء: "لقد عُزلتُ"، وذلك وفقا لنبأ عاجل لـ «الشرق - بلومبرج».

و أفادت وكالة «رويترز»، الأربعاء، بأن عسكريين في غينيا بيساو يعلنون إغلاق الحدود والمجال الجوي وحظر التجوال.

عسكريون يعلنون السيطرة الكاملة على غينيا بيساو

وذكرت وكالة «فرانس برس»، أمس، أن عسكريين أعلنوا السيطرة الكاملة على غينيا بيساو، وأنه تم تعليق العملية الانتخابية في البلاد.

وبحسب «فرانس 24»، أفاد سكان محليون وصحفيون من وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز بوقوع إطلاق نار اليوم الأربعاء قرب القصر الرئاسي وأمام مقر اللجنة الوطنية للانتخابات في عاصمة غينيا بيساو

وبحسب المصادر ذاتها، شوهد بعض المارة أمام القصر الرئاسي ومقر لجنة الانتخابات وهم يفرّون بحثا عن ملجأ، بينما استمر إطلاق النار في نحو الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

إجراء الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو

وأجرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا انتخابات رئاسية الأحد الماضي ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية الخميس.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عمر سيسكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي غينيا بيساو رئيس غينيا بيساو عزل رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو

مواد متعلقة

بيان عاجل من الاتحاد الأفريقي بشأن الانقلاب العسكري في غينيا بيساو

رئيس غينيا بيساو يعلن عزله من منصبه

عسكريون يعلنون السيطرة الكاملة على غينيا بيساو وتعليق الانتخابات في البلاد

الأكثر قراءة

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

البنك الأهلي يضرب بورفؤاد برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر

نهائي كأس العالم للناشئين، البرتغال تتقدم على النمسا 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

خدمات

المزيد

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التصوير أمام الكعبة حرام؟ أمين الفتوى يوضح الضوابط والشروط (فيديو)

اقتداء بالنبي، الإفتاء توضح حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية

حكاية إبراهيم باشا وحافظ الأسد مع جامع يلبغا بدمشق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads