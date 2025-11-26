رئيس غينيا بيساو يعلن عزله من منصبه

18 حجم الخط

قال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو المنتهي ولايته، لوسائل إعلام فرنسية مساء اليوم الأربعاء: "لقد عُزلتُ"، وذلك وفقا لنبأ عاجل لـ «الشرق - بلومبرج».

أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، بأن عسكريين في غينيا بيساو يعلنون إغلاق الحدود والمجال الجوي وحظر التجوال.



عسكريون يعلنون السيطرة الكاملة على غينيا بيساو

وذكرت وكالة «فرانس برس»، اليوم، أن عسكريين أعلنوا السيطرة الكاملة على غينيا بيساو، وأنه تم تعليق العملية الانتخابية في البلاد.

وبحسب «فرانس 24»، أفاد سكان محليون وصحفيون من وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز بوقوع إطلاق نار اليوم الأربعاء قرب القصر الرئاسي وأمام مقر اللجنة الوطنية للانتخابات في عاصمة غينيا بيساو.

وبحسب المصادر ذاتها، شوهد بعض المارة أمام القصر الرئاسي ومقر لجنة الانتخابات وهم يفرّون بحثا عن ملجأ، بينما استمر إطلاق النار في نحو الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

إجراء الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو

وأجرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا انتخابات رئاسية الأحد الماضي ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية الخميس.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عمر سيسكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس.

