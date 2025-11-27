جريمة دولية في عمق البحر، إيطاليا تسلم المواطن الأوكراني المتهم بتفجير خط نورد ستريم للغاز

18 حجم الخط

خط نورد ستريم، ظل على مدار 3 سنوات لغزا غامضا منذ تخريبه وتوجيه الاتهامات إلى روسيا بالوقوف وراء الهجمة، واليوم سلمت إيطاليا المواطن الأوكراني سيرهي ك.، المشتبه به في تنسيق تخريب خطي أنابيب نورد ستريم عام 2022، إلى ألمانيا بعد معركة قضائية استمرت أشهرا، ليمثل أمام قاضي التحقيق، فيما يزال جميع المتورطين المحتملين الآخرين طلقاء.

تسليم الأوكراني المتهم بتخريب خطي نورد ستريم

وقال الادعاء العام الاتحادي الألماني، إن عملية تسليم المواطن الأوكراني المتهم فى تخريب خطي نورد ستريم للغاز، تمت الخميس، حيث نُقل المشتبه به إلى ألمانيا على متن مروحية برفقة مسئولين ألمان، ومن المقرر أن يمثل كوزنيتسوف يوم الجمعة أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه، حيث من المتوقع أن يصدر القاضي مذكرة اعتقال بحقه.

نورد ستريم، فيتو

ووجه الادعاء العام الاتحادي، وهو أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، إلى المواطن الأوكراني تهمة الاشتراك في التسبب في إحداث تفجير بمواد ناسفة وتخريب خطي غاز نورد ستريم، ويشتبه المحققون الألمان بأن الأوكراني "سيرهي ك" كان العقل المدبر وقام بتنسيق عمل فريق مكون من سبعة مشتبه بهم، من بينهم أربعة غواصين.

طريق تنفيذ عملية تخريب خطي غاز نورد ستريم في عمق البحر

ووفق التحقيقات، يعتقد أن هذه الخلية استخدمت وثائق هوية مزورة لاستئجار يخت شراعي يحمل اسم "أندروميدا" انطلق من مدينة روستوك الألمانية المطلة على بحر البلطيق لتنفيذ الهجمات في سبتمبر 2022، بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وقد أدت عدة تفجيرات إلى إلحاق أضرار بالغة بخطي الأنابيب، مما أوقف تدفق الغاز بشكل كامل.

وكان ألقي القبض على سيرهي ك. في أغسطس الماضي، في مقاطعة ريميني الإيطالية على ساحل البحر الأدرياتيكي، عندما كان يقضي إجازته الصيفية مع عائلته، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، وقد قضى معظم فترة حبسه الاحتياطي في سجن شديد الحراسة في مدينة فيرارا بشمال إيطاليا.

حاول المشتبه به فى تفجير خطى نورد ستريم، مرارًا منع تسليمه إلى ألمانيا من خلال تقديم طعون أمام القضاء الإيطالي، ودخل في إضراب عن الطعام في فترة ما. وبعد أن منعت محكمة إيطالية تسليمه بداية في 15 أكتوبر، على خلفية مشكلة في مذكرة التوقيف الألمانية، وافقت محكمة التمييز الإيطالية على نقله الأسبوع الماضي، ليتم التسليم الفعلي اليوم.

