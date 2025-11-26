الأربعاء 26 نوفمبر 2025
رئيسة المفوضية الأوروبية: لا نقبل تغيير حدود أوكرانيا بالقوة

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أي اتفاق يتعلق بأوكرانيا يجب أن يفضي إلى سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة أن يتضمن ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا وأوروبا على حد سواء.

وأضافت خلال جلسة أوروبية عقدت في ستراسبوج لبحث خطة سلام في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا تقبل بتغيير حدود أوكرانيا بالقوة.

وتابعت: إن تحديد سقف عدد قوات أوكرانيا يجعلها عرضة للاعتداء في المستقبل، وهو ما لا يقبل به الأوروبيون.

كذلك أعلنت فون دير لاين، دعم كافة الجهود التي تقود إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وإلى ضمان أمن أوروبا بنفس الوقت.

أيضًا دعمت المسؤولة الأوروبية الرفيعة أوكرانيا في تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أتى ذلك بعدما كشف يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لشؤون السياسة الخارجية، أن بلاده تسلمت أحدث نسخة من خطة السلام في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن "بعض بنود هذه الخطة الأمريكي تتطلب إجراء تحليل جاد".

كما أوضح أن المقترح الأمريكي لم يناقش أمس في أبوظبي.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي عقد لقاء في العاصمة الإماراتية أمس مع ممثلي أوكرانيا وبشكل غير متوقع مع ممثل روسيا، وفق ما نقلت وكالة "تاس".

إلى ذلك، لفت إلى أن "ممثلي الاستخبارات الروسية والأوكرانية ناقشوا قضايا حساسة بينها الأسرى".

وكان مساعد بوتين أعلن في وقت سابق اليوم أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور موسكو، الأسبوع المقبل، مع عدد من ممثلي الإدارة الأميركية الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية.

