ليلة دامية في روسيا، حريق في خط أنابيب غاز في سيبيريا وهجوم أوكراني يقطع الكهرباء عن نصف مليون بدونيتسك

أفاد فيتالي خوتسينكو حاكم مقاطعة أومسك في سيبيريا الروسية بوقوع عطل تلاه اندلاع حريق في جزء تحت أرضي من خط غاز رئيسي في إحدى مناطق المقاطعة اليوم الثلاثاء.



وأضاف الحاكم في بيان عبر "تلجرام" أنه لم تسجل إصابات، وفقا للتقارير الأولية، فيما تعمل فرق الطوارئ في موقع الحادث.

وأكد خوتسينكو أن سكان منطقة الحادث والمناطق المحيطة بها لا يهددهم أي خطر.

وفي وقت لاحق أشارت السلطات إلى أنه تم احتواء الحريق، وتجري الجهات الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.

هجوم أوكراني يقطع الكهرباء عن نصف مليون شخص

وفي سياق آخر أعلن الرئيس الذي عينته موسكو على الأجزاء الخاضعة لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات، بعد هجوم أوكراني "غير مسبوق" خلال الليل ألحق أضرارا بمحطتي طاقة حرارية.

وكتب دينيس بوشيلين على تطبيق تيليجرام للتراسل قائلا إن الغلايات ومحطات تنقية المياه في المحطتين توقفت عن العمل وإن أطقم الطوارئ تعمل على استعادة الإمدادات.

وقال بوشلين إن الهجوم الذي شنته طائرات أوكرانية مسيرة على البنية التحتية للطاقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 500 ألف شخص في مناطق عدة، بحسب رويترز.

وكثفت كييف من هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى على محطات الطاقة والبنية التحتية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية وتقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.

وفي المقابل، أسفر هجوم صاروخي روسي عن مقتل فتاة وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء.



وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم نقلا عن وزارة الدفاع أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وكتب حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تلجرام "شن العدو هجمات صاروخية على مدينة بيريستين وتوفيت فتاة تبلغ 17 عاما بعدما أصيبت بجروح خطرة في المستشفى".

وأضاف "حتى الساعة، هناك تسعة مصابين سبعة منهم نقلوا إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ موجودة في المكان.

