السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

أدلة جديدة تشير إلى تورط أوكرانيا في تخريب خط أنابيب نورد ستريم

خط أنابيب نورد ستريم،
خط أنابيب نورد ستريم، فيتو

كشفت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية في تقرير صادر لها  اليوم الجمعة عن أدلة جديدة في التحقيق حول عمليات تخريب استهدفت خطَي أنابيب الغاز "نورد ستريم" تشير إلى تورط أوكرانيا.


تحقيقات نورد ستريم 


ويأتي ذلك في وقت تركز فيه تحقيقات الشرطة بشكل خاص على يخت "أندروميدا" الذي يُرجح أنه استُخدم لنقل المتفجرات التي أدت إلى التخريب في سبتمبر 2022 في بحر البلطيق، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأكدت الصحيفة الألمانية أن البيانات الوصفية لرسائل بالبريد الإلكتروني أُرسلت خلال استئجار المركب، تُشير إلى أوكرانيا، لافتة إلى العثور في اليخت على آثار مادة "إتش أم إكس" المتفجرة "و"المنتشرة جدا في الغرب كما في الكتلة السابقة شرقا".
 

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ويوم الخميس الماضي، أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد احتجاجا فيما يتعلق بالتحقيق في التفجيرات الإرهابية التي طالت أنابيب "السيل الشمالي".

 

 تفجيرات أنابيب السيل  الشمالي 

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد إلى وزارة الخارجية الروسية، لتقديم احتجاج شديد اللهجة بسبب الغياب الكامل لنتائج التحقيقات التي يُزعم أن سلطات هذه البلدان نفذتها بخصوص التفجيرات التي طالت أنابيب السيل الشمالي في سبتمبر 2022، وعدم قدرتها على ضمان شفافية إجراءات التحقيق".

 

 

واعتبرت الخارجية أن ذلك "يعتبر تهربا غير مقبول من قبل سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد من التفاعل مع الجانب الروسي بخصوص ذلك، وعدم الرد على رسالة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين التي بعثها في 6 أكتوبر 2022 إلى رؤساء حكومات هذه الدول بضرورة إجراء تحقيق شامل ومفتوح بمشاركة ممثلين عن السلطات الروسية وشركة "غازبروم"، متجاهلين أيضا مذكرات السفارات الروسية بهذا الشأن".

وأضاف البيان: "تم التأكيد في رسالة الاحتجاج على عدم اهتمام الدول المذكورة بإثبات الملابسات الحقيقية لهذا التفجير. بل على العكس من ذلك، من الواضح أنها من خلال أفعالها تحاول إطالة الوقت وإخفاء آثار الجناة الحقيقيين للجريمة التي نعرف أن (المتورطين) فيها دول معروفة.. وليس من قبيل الصدفة أنه يتم نشر روايات مزيفة في وسائل الإعلام بهدف إرباك الموقف.. سنواصل الضغط على سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في التفجير الذي طال خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 1 و2 وبمشاركة روسيا (في التحقيق)".

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شركات ألمانية تستأنف التأمين على خط الغاز نورد ستريم

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روسيا تعلق على رفض الدنمارك مشاركتها في تحقيق نورد ستريم: خداع واحتيال

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تحقيقات نورد ستريم نورد ستريم تفجيرات أنابيب السيل الشمالي روسيا أوكرانيا

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