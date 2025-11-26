رئيس هيئة قضايا الدولة يشيد بجهود المستشارين ويؤكد: أنتم درع العدالة وسند الوطن

18 حجم الخط

وجَّه المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، رسالة تقدير إلى مستشاري الهيئة، أعرب خلالها عن خالص شكره وامتنانه لما بذلوه من جهد مخلص ودور وطني بارز خلال الاستحقاق الوطني الأخير.

وأكد رئيس الهيئة أن مستشاري قضايا الدولة قدموا نموذجًا مشرفًا في أداء الواجب، مجسدين أسمى قيم الانتماء والنزاهة والإخلاص، مشيرًا إلى أنهم كانوا — ولا يزالون — حراسًا أوفياء يساهمون في صون سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة.

وأضاف الدكتور مدكور أن الجهود التي بذلها أعضاء الهيئة عكست عزيمة قوية لا تعرف التراجع، وهمّة عالية أسهمت في دعم العمل المؤسسي وتعزيز قيم الشفافية، مؤكدًا أن عطائهم يمثل ركيزة مهمة في مسيرة الدولة نحو ترسيخ العدالة.

واختتم رئيس هيئة قضايا الدولة رسالته بتقديم التحية والتقدير لكل أعضاء الهيئة، مؤكدًا أن الوطن يعتز بجهودهم ويستمد من إخلاصهم قوةً تدعم استقراره وازدهاره.



