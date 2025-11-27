الإثنين، إجراء القرعة العلنية لدور النشر المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

تجري الهيئة المصرية العامة للكتاب، القرعة العلنية لتخصيص الأجنحة الخاصة بدور النشر المشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامتها في يناير 2025. وتُجرى القرعة في الحادية عشرة صباح الإثنين المقبل داخل قاعة صلاح عبد الصبور بمقر الهيئة كالعام السابق، على أن يتم الإعلان عن نتائج التوزيع فور انتهاء الجلسة، تمهيدًا لبدء تجهيزات العارضين مبكرًا.

القرعة العلنية لمشاركة دور النشر بمعرض الكتاب

وتُعد القرعة العلنية خطوة سنوية تعتمد عليها الهيئة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف دور النشر المشاركة، سواء الكبيرة منها أو الناشئة، ولتفادي أي تضارب أو شكاوى تتعلق بتخصيص المساحات داخل المعرض، وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة تنظيمية جديدة تعمل عليها الهيئة بهدف الارتقاء بمستوى التنظيم وإتاحة بيئة أكثر عدالة واحترافية لجميع المشاركين.

وتقام فعاليات القرعة هذا العام داخل مقر الهيئة، في إطار الاستعدادات المبكرة للمعرض،، حيث يشارك في الدورة الـ٥٧ عددًا كبيرًا من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية.

مشاركة دور النشر واتحاد الناشرين

وتشمل الجلسة العلانية حضور ممثلين رسميين عن دور النشر، ومندوبي اتحاد الناشرين المصريين، بالإضافة إلى لجان المتابعة في الهيئة المصرية للكتاب، حيث يتم عرض جميع المساحات المتاحة داخل صالات العرض، ثم سحب الأرقام المخصصة لكل دار نشر وفق آلية محكمة تم اعتمادها مسبقًا، كما سيتم خلال الجلسة الرد على استفسارات الناشرين المتعلقة بالخدمات اللوجستية، وخطط الحركة داخل المعرض، وآليات الدخول والخروج، وخدمات الدعاية والتسويق التي توفرها إدارة المعرض.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وترتكز الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب على رؤية موسعة للثقافة كفضاء عام يربط بين الإبداع والمعرفة والتعليم، حيث تعمل الهيئة على إدخال عدد من التحديثات التنظيمية التي تواكب التجارب العالمية في إدارة المعارض الكبرى، سواء من حيث إدارة الحشود، أو التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للزوار والعارضين، أو تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل صالات العرض.

ومن المتوقع أن تمثل القرعة العلانية خطوة مهمة في تثبيت الثقة بين الهيئة والناشرين، بالتزامن مع استعدادات مكثفة لإطلاق برنامج ثقافي وفني ضخم، يضم ندوات ولقاءات وورش عمل تستضيف أسماء بارزة من مصر والعالم العربي. وتؤكد هيئة الكتاب أن الدورة السابعة والخمسين ستكون واحدة من أكثر الدورات تميزًا، سواء على مستوى المشاركة أو جودة البرامج المصاحبة، بما يعزز مكانة المعرض كأكبر حدث ثقافي في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.