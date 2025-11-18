الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
ترقية 923 موظفا في الهيئة الوطنية للإعلام

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بترقية عدد كبير من الموظفين، تعد حركة الترقية هي ثاني أكبر حركة ترقيات منذ تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، حيث بلغ عدد الموظفين 923 موظفًا.

وصدر القرار بعد استيفاء الموظفين لشروط الترقية حتى 30 يونيو 2025 بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية الوظيفية للدرجة الأعلى، اعتبارًا من أول يوليو 2025، على أن يمنح الذين تمت ترقيتهم بهذا القرار بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.

 يذكر أنه قد تمت ترقية عدد 952   موظفًا في فبراير الماضي ليصبح عدد الذين تمت ترقيتهم هذا العام 1875 موظفًا بالهيئة الوطنية للإعلام بمختلف الدرجات الوظيفية.

الجريدة الرسمية