وفد المنشآت والمطاعم السياحية يبحث تحديات القطاع بالغردقة ويقدم حلولا لدعم المستثمرين

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر زيارة ميدانية موسعة لوفد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، وذلك في إطار خطة الغرفة لمتابعة أوضاع الفروع بالمحافظات والاستماع المباشر لقضايا المستثمرين والعمل على تقديم الحلول العاجلة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية.

جولة تفقدية لفرع الغرفة ومناقشة تطوير المقر

بدأ الوفد اجتماعاته عقب الوصول إلى الغردقة بزيارة مقر فرع الغرفة، بحضور المهندس بيرج ليون أرتين تومسيان نائب رئيس الغرفة، وسامح عبد العال عضو مجلس الإدارة، وأحمد الناظر المدير التنفيذي، وعبد المنعم مسعد المدير الإدارى، حيث تمت مراجعة وضع المبنى الحالي وبدائل التطوير أو الاستبدال، وبعد المعاينة تقرّر مبدئيًا الإبقاء على المبنى الحالي مع ترميم الواجهة وإعادة تأهيل الدور الأرضي كمقر إداري للفرع، وتأجير الأدوار من الأول إلى الثالث للاستفادة المالية من العائد، وتجنب شراء المقر المقترح الجديد لعدم ملاءمة تراخيصه (سكني وليس إداري)

وأكد المجلس أن هذا القرار يسمح بتحقيق أفضل إستغلال للأصول القائمة دون أعباء مالية جديدة.

حل مشكلة الاتصال الفني مع أنظمة الغرفة

وشهد الاجتماع الأول مناقشة عدد من تحديات التشغيل، أبرزها تعطل منظومة الاتصال وخلال الاجتماع تم التواصل الفوري بالمركز الرئيسي بالقاهرة وجارٍ الانتهاء من حل المشكلة بالتنسيق مع الشركة.

متابعة برنامج تدريب مديري المطاعم السياحية

قام الوفد بزيارة مقر التدريب الجاري لمديري المنشآت السياحية عن الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر، بحضور الدكتور أسامة عباس أستاذ صحة وسلامة الغذاء.

وخلال اللقاء أشاد التاجوري بمستوى التدريب والمحتوى المقدم، واستمع إلى مشكلات المديرين بشأن نقص الرغبة في التعلم لدى “الصف الثاني” من العاملين، وأعلن عن إعداد خطة تدريب وطنية شاملة لتأهيل الصف الثاني من العاملين في المطاعم السياحية بهدف الارتقاء بجودة الخدمة داخل المنشآت.

وقدم رئيس الغرفة عرضًا بإنجازات مجلس الإدارة منذ يونيو 2024 في مجال اللجان الفنية والتشريعية ثم تم فتح باب مناقشة المشكلات الميدانية التي تواجه المنشآت.

التفتيش المحليات واتخاذ خطوات لوقف التداخل مع اختصاص السياحة

وخلال الاجتماع طرح عدد من أصحاب المنشآت مشكلة تدخل مفتشي المحليات في اختصاصات وزارة السياحة، حيث أكد التاجوري أنه تم عقد اجتماع سابق بين الغرفة ووزارة التنمية المحلية، وسيجري التحضير لاجتماع جديد مع قيادات مفتشي المحليات للتأكيد على تطبيق قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 الذي يحصر الرقابة في وزارة السياحة وفقًا للتوجيهات الرسمية، وآلية تحديد حجم العمالة.. مبنية على دراسة حقيقية

كما شكا البعض من ارتفاع الحد الأدنى لأعداد العاملين داخل المنشآت، إلا أن رئيس الغرفة أوضح أن الأعداد حُددت وفق دراسة فعلية مشتركة بين الغرفة ووزارة السياحة، وأن الحد الأدنى يختلف حسب نشاط المنشأة (كافتيريا – مطعم – ديسكو – تيك أواي وغيرها).



وأكدت الغرفة أنه سيتم إغلاق فوري لأي منشأة تقدم خمورًا دون ترخيص، وحصر المنشآت التي تستقبل أفواجًا سياحية دون تراخيص، والتنسيق مع التنمية المحلية ووزارة السياحة لتشكيل لجان مشتركة لمساعدتها على إصدار التراخيص ودمجها رسميًا في القطاع، وحل مشكلة تجديد التراخيص السنوية.

وتضررت بعض المنشآت من تجديد الترخيص لفترات غير موحدة، حيث كشفت الغرفة إمكانية سداد دعم صندوق السياحة لمدة نصف عام فقط بحيث تنتهي الرخصة في 31 ديسمبر، حيث سيتم سداد عام كامل يبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، مشيرا إلى أن المنشآت غير المقدمة للخمور تمنح مهلة سنتين من الحماية المدنية، والمنشآت التي تقدم خمورًا تمنح مهلة عام واحد فقط ومنصة إلكترونية لتجديد التراخيص دون السفر للقاهرة.

