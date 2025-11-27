وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة

18 حجم الخط

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتصعيد المتزايد في الضفة الغربية.

إطلاق مسار سياسي قائم على المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على إطلاق مسار سياسي قائم على المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، وذلك تجسيدًا لكافة ركائز ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام.

دعم الترتيبات المطروحة إتصالًا بتدشين القوة الدولية للاستقرار

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجانبين تناولا اعتماد مجلس الأمن للقرار ٢٨٠٣ المتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك دعم الترتيبات المطروحة إتصالًا بتدشين القوة الدولية للاستقرار، للقيام بدورها في مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات علي النحو المأمول، مؤكدًا أن الترتيبات الأمنية يجب أن تتسم بالطابع المؤقت والانتقالي تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة كافة أدوار الحوكمة والأمن، وفقًا لمبدأ الاتصال الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

تنفيذ خطط إعادة الإعمار بكفاءة وفاعلية

كما أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال علي أهمية مواصلة التنسيق بشأن المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية بقطاع غزة، وسبل حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ خطط إعادة الإعمار بكفاءة وفاعلية. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة دعمًا للحقوق الفلسطينية وجهود تحقيق السلام الدائم والعادل في الأراضي المحتلة.



