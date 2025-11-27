الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسئول أمريكي: وصول القوة الدولية إلى قطاع غزة يناير المقبل

غزة، فيتو
غزة، فيتو
18 حجم الخط

نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن مسئول أمريكي قوله: إن وصول أوائل جنود القوة الدولية إلى غزة سيكون في منتصف يناير المقبل.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية عن المسئول الأمريكي، أن موعد إنهاء نزع السلاح في غزة سيكون بنهاية أبريل المقبل.

تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في نزع سلاح غزة

وفي وقت لاحق، أكد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، أن تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في نزع سلاح غزة ويجب التحضير لتنفيذها، وذلك بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب القناة ذاتها؛ فقد زعم وزير الحرب أن أكثر من 60% من أنفاق حماس لم تُدمر.

استعادة كل جثامين الرهائن

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي، على أنه يجب استعادة كل جثامين الرهائن وتدمير كل الأنفاق ومصادرة أسلحة حماس وضمان ألا يكون لها دور في غزة.

وبيّن وزير الدفاع لنائب الرئيس الأمريكي أن جيش الاحتلال مستمر في تدمير الأنفاق حتى بعد وقف إطلاق النار.

تدمير أقل من 40% من الأنفاق

كما أشار إلى أن هذه الأنفاق المتبقية تقع على جانبي "الخط الأصفر"، بما في ذلك مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًا.

ولفت كاتس إلى أن مسلحين خرجوا من أحد تلك الأنفاق وقتلوا جنديين من جيش الإحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وهما الرقيب إيتاي يافيتس والرائد يانيف كولا، خلال عملية في منطقة رفح".

وختم كاتس بقوله: "أكثر من 60% من المشاركين يقولون إننا خلال العامين الماضيين تمكنا من تدمير أقل من 40% من الأنفاق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابريل نزع السلاح في غزة مسؤول امريكي القوة الدولية إلى غزة

مواد متعلقة

الهلال الأحمر يستقبل وفد خريجي "سفينة شباب العالم" للمشاركة في تعبئة مساعدات غزة

المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني: استشهاد ربع العاملين بالقطاع في غزة

طيران الاحتلال يقصف خان يونس ويواصل عمليات نسف المباني في غزة

يتناول معاناة أهل غزة، كل ما تريد معرفته عن مسلسل الحب والحرب

القاهرة تستضيف اجتماعًا للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة السيد درويش الموسيقية

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 27-11-2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads