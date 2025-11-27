الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

يعقبه مؤتمر صحفي..

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث ملفات حيوية ومستجدات الأوضاع

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
18 حجم الخط
ads

بدأ مجلس الوزراء قبل قليل، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات والقضايا ذات الأولوية على الأجندة الحكومية، والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ويركز الاجتماع عادة على استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتعامل مع التحديات المرتبطة بالتضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما يتناول المجلس ملفات الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والنقل، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان توفير حياة كريمة للجميع.

ومن المرجح أن يشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات الهامة، أو الموافقة على مشروعات قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية، تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وضمان سير العمل في كافة القطاعات بكفاءة وفعالية، بما يحقق الأهداف المرجوة للدولة.

مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها المحتملة على مصر

كما قد يتطرق النقاش إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها المحتملة على مصر، وكيفية التعامل مع التحديات والفرص المتاحة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الرد على تساؤلات وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأحداث البارزة على الساحة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس الوزراء الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاصلاحات الهيكلية الاستثمارات الاجنبيه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة المشروعات القومية الكبرى برامج الحماية الاجتماعية توجيهات القيادة السياسية مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يشهد انطلاق أعمال مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة

مدبولي: العلاقات الجزائرية المصرية مبنية على التضامن والوقوف صفا واحدا

مدبولي والوزير الأول للجزائر يشهدان توقيع وثائق لتعزيز التعاون بين البلدين

مدبولي: الرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ 6 محافظات

مدبولي: إنجازات القطاع الصحي ثمرة رؤية الرئيس السيسي

رئيس الوزراء: مستعدون لدعم الشركات الصينية بلا حدود

مدبولي يحضر ملتقى الرعاية الصحية ويترأس اللجنة المصرية الجزائرية غدًا بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بتكلفة استثمارية مليار دولار

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

صناع فيلم "كان يا ماكان في غزة": أردنا كشف حياة الغزيين قبل المأساة

تعرف على الخطوات التالية لمرحلة فرز الأصوات بانتخابات النواب (إنفوجراف)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية