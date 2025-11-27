مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث ملفات حيوية ومستجدات الأوضاع

يعقبه مؤتمر صحفي..

بدأ مجلس الوزراء قبل قليل، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات والقضايا ذات الأولوية على الأجندة الحكومية، والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ويركز الاجتماع عادة على استعراض مستجدات الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتعامل مع التحديات المرتبطة بالتضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما يتناول المجلس ملفات الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والنقل، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان توفير حياة كريمة للجميع.

ومن المرجح أن يشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات الهامة، أو الموافقة على مشروعات قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية، تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وضمان سير العمل في كافة القطاعات بكفاءة وفعالية، بما يحقق الأهداف المرجوة للدولة.

مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها المحتملة على مصر

كما قد يتطرق النقاش إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها المحتملة على مصر، وكيفية التعامل مع التحديات والفرص المتاحة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الرد على تساؤلات وسائل الإعلام فيما يتعلق بالأحداث البارزة على الساحة.

