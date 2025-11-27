رئيس الوزراء يشهد انطلاق أعمال مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية

18 حجم الخط

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بالعاصمة الجديدة، انطلاق أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمحافظين، وكبار المسئولين، والخبراء من داخل مصر وخارجها، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز الشراكات، ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، ثم تم التقاط صورة تذكارية لرئيس الوزراء مع الوزراء والمحافظين وممثلي المنظمات والهيئات ومؤسسات التمويل الدولية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وعقب ذلك، حضر رئيس مجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي بدأت بعرض فيلم تسجيليّ بعنوان (من برنامج تجريبي إلى السياسات.. رحلة التنمية المحلية في صعيد مصر)؛ وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحول إلى قصة نجاح وطنية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبح نموذجا تشيد به مختلف المؤسسات الدولية كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، كلمة، أكدت خلالها أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني والدولي، حيث أدرجته الأمم المتحدة ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة فريدة في التعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا، وتمكين الوحدات الإدارية المحلية من لعب دورها في قيادة التنمية، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وتحدث "ستيفان جيمبرت"، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، الشريك الرئيسي في برنامج تنمية صعيد مصر، الذي وجه الشكر للمملكة المتحدة على الجهود التي بذلتها أيضا في هذا البرنامج، كما أعرب عن تقديره للحكومة المصرية التي تقود برنامجا طموحا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، كما عبر عن شكره للمحافظين المعنيين الذين قدموا إنجازات واضحة في هذا البرنامج، لافتا إلى أن البرنامج نجح في توفير فرص عمل عديدة للشباب وللنساء أيضا.

كما تم عرض فيلم تسجيلي من قادة البرنامج بمجموعة البنك الدوليّ حول إنجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وألقى السفير "مارك برايسون ريتشاردسون"، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، كلمة استهلها بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، كما عبر عن سعادته بحضور ممثلي القطاع الخاص شركاء التنمية وخاصة من النساء اللاتي نجحن نجاحا لافتا في هذا البرنامج، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، وواصفا الحكومة بأنها قادت برنامجا طموحا يدعم مبدأ اللامركزية، وهي خطوات مهمة من أجل تحقيق النمو الشامل، والتنمية، وهي تبرز "رؤية مصر 2030".

رئيس مجلس الوزراء



وخلال الفعاليات، ألقى أحمد كجوك، وزير المالية، كلمة، رحب في مستهلها بالدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، ومثنيا على الدور الذي قام به في هذا البرنامج في بدايته.

وتحدث وزير المالية عن بداية تنفيذ البرنامج: “بدأ كفكرة حينما كنت أتولى منصب نائب وزير المالية، انتهاء بالمرحلة الحالية من البرنامج التي نجني ثمارها الآن، كما نسعى لتقييمها واستخلاص الدروس المستفادة منها، وهو نهج متميز للغاية، المشروعات التي تم تنفيذها في هذا البرنامج تصل تكلفتها إلى أكثر من 22 مليار جنيه، من التمويل ومن الموازنة العامة للدولة، وذلك لتنمية محافظات صعيد مصر التي تستحق ذلك، بل وأكثر في المستقبل”.

كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، مشيرة في كلمتها، إلى أن هناك تكاملا بين التمويل الدولي والتمويل المحلي في مشروعات التنمية، وخاصة في برنامج تنمية الصعيد، لافتة إلى الدور المهم للبنك الدولي في هذا الشأن، والذي يعد شريكا أساسيا مهما في هذا البرنامج، كما أنه يعتبر من أكبر الشركاء الدوليين لمصر بصفة عامة.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء لإزالة العراقيل والتحديات التي اعترت تنفيذ البرنامج في بعض مراحله، من خلال تشكيل لجنة تنسيقية برئاسته، وهو ما كان له أبلغ الأثر في الإسراع بوتيرة العمل في البرنامج، لافتة إلى دور القطاع الخاص كشريك مهم للغاية في تنفيذ مشروعات التنمية في الصعيد، مشيرة كذلك إلى أنه سيتم اليوم في مجلس الوزراء عرض نتائج مهمة للعام المالي تظهر دور القطاع الخاص في التنمية بوجه عام.

وحول أهداف المؤتمر الوطني وفعالياته، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم من البنك الدولي، والذي شكّل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، من خلال منهجية تعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات؛ مشيرة إلى أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل مختلف محافظات الجمهورية.



وفي الوقت نفسه، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض شامل يضم مجموعة واسعة من المعروضات التي تعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، بالإضافة إلى نماذج لمشروعات تنموية رائدة تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة.

وقالت الوزيرة: يبرز المعرض دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادي عبر تطوير المناطق الصناعية والمشروعات الخدمية؛ حيث يعرض المؤتمر إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج، كما يتناول مناقشة الاستراتيجية الوطنية اللامركزية وخارطة تنفيذها المبنية على الدروس المستفادة من البرنامج.

وأشارت عوض إلى أن المؤتمر يتيح منصة لتعميق الحوار الوطني والدولي حول مستقبل الإدارة المحلية، وتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات العابرة للقطاعات، بما يشمل التخطيط المحلي، وتنمية الموارد الذاتية، والتكيف مع تغير المناخ، وإشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى التمويل المدمج ضمن أطر السياسات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يتضمن عددا من الجلسات حول تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر، وجلسة حول "تحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية.. وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة المحلي المرتكز على المواطن"، وجلسة أخرى حول "تعزيز التنافسية المحلية.. الدروس والإنجازات والخطوات المقبلة للتنمية الاقتصادية المحلية في مصر".

