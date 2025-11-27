الخميس 27 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

الفنانة التونسية
الفنانة التونسية بشرى محمد
أعلن ماهر الهمامي نقيب المهن الموسيقية بتونس عن وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض. 

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد 

وكانت الفنانة الراحلة تعرضت  لمحنة مرضية دامت عامًا، كما مرت بعدد من الأزمات الشخصية التي أثرت على حياتها، ورغم كل ذلك، لم تتوقف عن تقديم فنها الذي أحبته الجماهير، وكانت لها بصمة واضحة في المشهد الثقافي التونسي.

وشاركت الفنانة الراحلة في العديد من العروض والمهرجانات التي ساهمت في تعزيز الثقافة التونسية، وتميزت بصوتها العذب وأدائها المميز، ما جعلها تحظى بمكانة خاصة في قلوب عشاق الموسيقى.

وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني التونسي بعد خبر وفاة بشرى محمد، كما حرص العديد من الفنانين التونسيين على تقديم النعي لها بعد رحيلها.  

الجريدة الرسمية