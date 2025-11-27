وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

18 حجم الخط

أعلن ماهر الهمامي نقيب المهن الموسيقية بتونس عن وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد

وكانت الفنانة الراحلة تعرضت لمحنة مرضية دامت عامًا، كما مرت بعدد من الأزمات الشخصية التي أثرت على حياتها، ورغم كل ذلك، لم تتوقف عن تقديم فنها الذي أحبته الجماهير، وكانت لها بصمة واضحة في المشهد الثقافي التونسي.

وشاركت الفنانة الراحلة في العديد من العروض والمهرجانات التي ساهمت في تعزيز الثقافة التونسية، وتميزت بصوتها العذب وأدائها المميز، ما جعلها تحظى بمكانة خاصة في قلوب عشاق الموسيقى.

وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني التونسي بعد خبر وفاة بشرى محمد، كما حرص العديد من الفنانين التونسيين على تقديم النعي لها بعد رحيلها.

