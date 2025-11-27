انفجار بركاني جديد في إثيوبيا، خبيرة حدود: رصد شقوق وزلزال مدمر يقترب من أديس أبابا

18 حجم الخط

انفجار بركان إثيوبيا، كشفت ‎مستشار ترسيم الحدود وقضايا السيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، هايدي فاروق، عن تطور سريع ومتلاحق لثورة البراكين في إثيوبيا، بعد الانفجار الهائل لبركان إرتا ألي في إقليم عفر بإثيوبيا، والذي ثار بعد كمون استمر نحو 1000 عام، مخلفًا حالة من الذعر بين سكان إثيوبيا والدول المجاورة وخاصة اليمن، التي أصابتها غمامة الغبار الناتج عن وقوع الانفجار البركان الهائل في إرتا ألي بإقليم عفار في إثيوبيا.

ثوران بركان جديد في إثيوبيا

وأكدت هايدي فاروق على احتمالية ثورة بركان إثيوبي آخر عند بحيرة إفريرا، في منطقة عفر أيضًا، كاشفة عن حالة من القلق بشأن ثورة بركانين، منهما بركان "ألايتا الدرعي"، الذي يغطي مساحة 2700 كيلو متر، حيث توجد العديد من فوهات البركان التي ظهرت حديثًا، كما ظهرت تدفقات حمم بركانية حديثة جدًا، وتم رصد شقوق ذات اتجاه شمالي الشرقي من الدرع.

ثار بركان عافر في إثيوبيا بعد خمول 8 آلاف سنة.

مشهد مهيب يعيد الإنسان إلى حجمه الحقيقي أمام سنن الله في الكون.

عبرت آثار البركان البحر الأحمر، وامتد دخانه ورماده إلى اليمن، في تذكيرٍ أن الأرض، على سكونها الظاهر، تحمل في باطنها قوى لا يملك البشر ردّها ولا التحكم بها. pic.twitter.com/KG1z7KOfXG — سلطان شليويح الحبيّشي ( شـمّـري ) (@sultan_shleweh) November 25, 2025

وحذرت هايدي فاروق من عمليات تسارع النشاط البركاني في إثيوبيا، فقالت: "احتمالية ثوران بركان إثيوبي آخر عند بحيرة إفريرا في منطقة عفر والقلق الآن من براكنين: أحدهما (تات علي)، والآخر (بركان ألايتا الدرعيّ) الذي يغطي مساحة 2700 كيلومتر مربع في منخفض داناكيل الغربي، حيث تصطف سلسلة من الفوهات الحديثة جدًا على طول المحور الشمالي الغربي للدرع".

وأوضحت هايدي فاروق أن "حقل ألايتا الآن يغطى بتدفقات حمم بركانية حديثة جدًا، كما تم رصد شقوق ذات اتجاه شمالي على طول الجانب الشرقي من الدرع".

تطورات وضع الزلازل والبراكين في إثيوبيا

وعن تطورات وضع الزلازل والبراكين في إثيوبيا، أكدت هايدي فاروق أن "الأمر ينحصر بين المنطقة الواقعة ما بين بركان فينتاري ودوفان، وهي عبارة عن مقطع طولي، طوله 35 كيلو، على عمق 10 كيلو مترات من سطح الأرض، حيث توجد صهارة البركان، وهي ممتدة بقوة وتشكل خطورة على الصخور، التي تقوم بعملها".

انفجار هائل لبركان إثيوبيا، فيتو

وأوضحت هايدي فاروق أن "الصهارة المجدولة بطول 35 كيلو، تقوم بعمل عملية إزاحة للصخور التي تعلوها، وبالتالي تحدث عملية الزلازل في إثيوبيا، وعندما تزيد بشكل قوي، وذلك ما حدث حاليًا، نصل لعملية البركان، وذلك ما حدث في بركان فنتاري الضخم في إثيوبيا".

وأشارت فاروق إلى أنه "في طريق صهارة بركان إثيوبيا يحدث الآتي: كثيرًا ما يكون هناك مياه جوفية، نتيجة تشريب المياه، التي تأتي من سد النهضة وسد السرج، وتأتي من تغيير مجرى البحيرة، وبحيرة تانا في 2013"، مؤكدة أنه "عندما تتعرض هذه المياه الموجودة في باطن الأرض للصهارة الزيادة ذات درجات الحرارة العالية، تبدأ عملية تبخر فتندفع نتيجة الضغط، وتظهر في هيئة اندفاع من الدخان الساخن، وهو اندفاع للبخار محمل بالطمي والطين والصخور، ويشكل خطورة شأنه شأن الحمم البركانية".

زلزال ضخم جدًا يقترب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

وعن توقعاتها للوضع بشأن إنفجار براكين إثيوبيا، قالت هايدي فاروق: "إننا نقترب نحو بركان فينتالي، البركان الخامد والضخم، وظهور فوهات تهوية إحداهما في شمال ميتا بتهارا والثانية شمال فنتالي على بُعد 8.4 كيلو متر شمال شرق فنتالي، وهذه الفتحات ظهرت نتيجة الضغط العالي، للأرض على الطبقة التي تعلوها، وبذلك يكون الأمر في إثيوبيا أزداد سوأ، وتقترب كل منها صوب العاصمة أديس أبابا".

بركان إثيوبيا آية من آيات الله، يذكّر بعظمته وقدرته، وبضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة. ومثل هذه الأحداث تدعو إلى التفكر، وكثرة الاستغفار، وسؤال الله اللطف والسلامة. pic.twitter.com/YJ6Ystbeu1 — ناصر القويعي ابو ريان (@nasseralguwaee) November 25, 2025

كما توقعت هايدي فاروق "حدوث زلزال ضخم جدًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا"، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي هو سد النهضة، قائلة: "هذا ما سيتأكد منه العلماء، وستؤكده الأحداث التالية، وبذلك بدأت متوالية زلزالية تحدث على امتداد السدود، واندفاع المياه نتيجة فشل ستارتي سد السرج وسد النهضة، اللذين تم إنشاؤهما في غير المكان الصحيح لهما جيولوجيًا".

واختتمت بقولها: "هناك تطورات سريعة جدًا جدًا، والأرض تقول كلمتها، ولنهر النيل قدسيته".

