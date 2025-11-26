الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حسن الخطيب: الأسبوع الكويتي منصة لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع مصر

جانب من اللقاء
افتتح  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر، الذي أقيم في القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السفير غانم صقر الغانم السفير الكويتي بالقاهرة وإبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين من كلا الدولتين.

دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

يأتي هذا الحدث في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت في  مختلف الـمجالات ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات  الاستثمار، والصناعة، والثقافة، الإعلام، والسياحة، وتأكيدًا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

و أكد الوزير أن مشاركته في فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار دعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين

العلاقات المصرية-الكويتية

وأشار إلى أن العلاقات المصرية-الكويتية تشهد تطورًا مستمرًا ينعكس في توسع المشاريع القائمة وزيادة الاهتمام بالفرص المتاحة في السوق المصرية.

وأشار الخطيب إلى أن مشاركة المؤسسات الكويتية بفعاليات الأسبوع الكويتي بالقاهرة تعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية التي تشهد تحسنًا واضحًا في الإجراءات والحوافز والتشريعات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة مقومات الدعم الفني والتنسيق المؤسسي لضمان توسع الاستثمارات الكويتية في مصر.

وأكد الوزير أن فعاليات الأسبوع الكويتي السادس عشر بالقاهرة تمثل منصة مهمة لعرض فرص الشراكة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

