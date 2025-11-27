الخميس 27 نوفمبر 2025
66 مليون زائر للحرمين و23 مليون مصلٍ بالمسجد النبوي خلال شهر

كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي أعداد قاصدي الحرمين الشريفين خلال شهر جمادى الأول، بلغ (66,633,153) زائرًا، بزيادة بلغت (12,121,252) زائرًا مقارنة بالشهر الماضي.

عدد المصلين فى المسجد الحرام

وأفادت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (25,987,679) مصليًا منهم (100,489) مصليًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، وبلغ عدد المعتمرين(13,972,780) معتمرًا.
وأوضحت أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهرذاته (23,296,185) مصليًا منهم (912,695) مصليًافي الروضة الشريفة، وبلغ عدد الزائرين (2,363,325) زائرًا.

 

رصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

عدد قاصدي الروضة الشريفة

وأفادت الهيئة أن الروضة الشريفة استقبلت نحو(912,695) مصليًا خلال الفترة ذاتها، في أجواء روحانية اتسمت بالسكينة والانسيابية في الحركة والتنظيم.
وأكدت استمرارها في تطوير خدماتها وتعزيز جهودها لخدمة قاصدي المسجد النبوي، بما يحقق التيسير عليهم ويوفر أفضل التجارب الإيمانية والروحية.

