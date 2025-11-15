منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس مميت في إثيوبيا

18 حجم الخط

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، تسجيل تسع إصابات بفيروس “ماربورج” في إثيوبيا بعد تأكيد الحالات من قبل وزارة الصحة الإثيوبية في أول تفش من نوعه داخل البلاد.

فيروس ماربورج في إثيوبيا

ويعد فيروس “ماربورج” أحد أخطر الفيروسات المسببة للحمى النزفية، وغالبا ما يؤدي المرض إلى الوفاة.

وتشمل الأعراض حمى شديدة وصداعا حادا وآلاما عضلية، بينما يعاني العديد من المرضى من نزيف داخلي وخارجي حاد خلال أسبوع من بدء ظهور الأعراض.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت المنظمة إنه لا توجد حاليا أي علاجات معتمدة أو لقاحات مضادة للفيروس، ما يزيد من خطورته وسرعة انتشاره.

احتواء المرض والحد من انتشاره

وأوضحت أن التحاليل الجينية تشير إلى أن السلالة المكتشفة مطابقة لتلك التي ظهرت سابقا في منطقة جينكا جنوب إثيوبيا، كما تم تسجيل حالات أخرى مؤخرًا في شرق إفريقيا.

ولمواجهة التفشي، أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقًا من الخبراء إلى المنطقة للمساعدة في احتواء المرض والحد من انتشاره.

ويصنف فيروس ماربورج ضمن عائلة فيروسات الفيلوفيروس وهي ذات العائلة التي ينتمي إليها فيروس الإيبولا. وهو من أشد مسببات الحمى النزفية فتكا، إذ تصل معدلات الوفيات في بعض التفشيات إلى 88% بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

