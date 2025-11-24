النمسا تفوز على إيطاليا بثنائية نظيفة وتتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، خطف منتخب النمسا تحت 17 سنة، بطاقة التأهل للمباراة النهائية في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بعد الفوز على إيطاليا بهدفين دون مقابل في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة حالياً في قطر وتختتم منافساتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

سجل هدفي الفوز لمنتخب النمسا اللاعب موسير في الدقيقتين 58 و90 من اللقاء.

بذلك ينتظر منتخب النمسا الفائز من مباراة البرازيل والبرتغال التي تنطلق بعد قليل، لمواجهته في المباراة النهائية لمونديال الناشئين المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بدولة قطر، في الفترة من 3 نوفمبر وحتى 27 من الشهر ذاته.

قطر تستضيف خمس نسخ من كأس العالم للناشئين

يذكر أن بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا تقام بشكل سنوي لمدة 5 سنوات متتالية في قطر، وفقاً لمخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة خلال الفترة الحالية من خلال إقامة تلك البطولة بشكل سنوي للمراحل السنية.

