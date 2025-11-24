الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النمسا تفوز على إيطاليا بثنائية نظيفة وتتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين

منتخب النمسا للناشئين،
منتخب النمسا للناشئين،
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، خطف منتخب النمسا تحت 17 سنة، بطاقة التأهل للمباراة النهائية في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بعد الفوز على إيطاليا بهدفين دون مقابل في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة حالياً في قطر وتختتم منافساتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

سجل هدفي الفوز لمنتخب النمسا اللاعب موسير في الدقيقتين 58 و90 من  اللقاء.

بذلك ينتظر منتخب النمسا الفائز من مباراة البرازيل والبرتغال التي تنطلق بعد قليل، لمواجهته في المباراة النهائية لمونديال الناشئين المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، بدولة قطر، في الفترة من 3 نوفمبر وحتى 27 من الشهر ذاته.

 

قطر تستضيف خمس نسخ من كأس العالم للناشئين

يذكر أن بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا تقام بشكل سنوي لمدة 5 سنوات متتالية في قطر، وفقاً لمخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة خلال الفترة الحالية من خلال إقامة تلك البطولة بشكل سنوي للمراحل السنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين منتخب النمسا كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة إيطاليا قطر والبرتغال ا

مواد متعلقة

حصيلة أهداف كأس العالم للناشئين قبل نصف النهائي

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

البرازيل ضد البرتغال، مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد التعليمات الجديدة، شاهد انتظام حركة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بالجيزة

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية