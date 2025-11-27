توجيهات جديدة للدراما الرمضانية 2026 تثير الجدل، ومؤلفون: بنحارب نفسنا ولا إبداع بشروط مسبقة

18 حجم الخط

علق المخرج كريم الشناوي على أنباء متداولة لتوصيات لجنة الدراما لبعض أعمال رمضان 2026، مطالبًا أعضاء اللجنة بسرعة نفي هذه الأخبار.

فعبر الشناوي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن استيائه الشديد من الأنباء المتداولة مشددًا على أن صحتها سيؤكد سير الدراما المصرية في دوائر مفرغة.

فكتب المخرج: "أتمنى يكون خبر غير صحيح ويتم نفيه رسميًّا، ولو الخبر صحيح يبقى احنا بندور في دائرة مفرغة وبنحارب نفسنا".

بينما علق المؤلف حاتم حافظ ساخرًا: “احنا نعمل سر الأرض”، وأضافت الكاتبة رشا عزت الجزار: “مفيش فن حقيقي ولا إبداع بشروط مسبقة”.

توجيهات لجنة الدراما

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء حول توجيهات جديدة لجنة الدراما، والتي من الممكن أن تشكل إطار للمسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2026 والدراما المصرية بشكل عام، وحتى الآن، لم تصدر اللجنة أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه التفاصيل المتداولة.

وقد تضمنت أبرز النقاط بهذه التوجيهات قيود على المحتوى، بهدف الارتقاء بالقيم الاجتماعية وتجنب الموضوعات التي قد تسيء للواقع أو تروج لسلوكيات سلبية، وأبرز التوصيات المتداولة كانت عدم الترويج للمخدرات أو إظهار عمليات التجارة فيها، وتجنب إظهار الخيانة الزوجية، والحد من مشاهد البلطجة.

هذا بالإضافة إلى عدم إظهار الفساد في المؤسسات، سواء فيما يتعلق برجال الأعمال أو جهاز الشرطة، وتجنب تسليط الضوء على تجارة الأعضاء، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية من احترام عقلية المشاهد، وعكس الواقع المصري دون تشويه أو مبالغة، والتركيز على إبراز القيم الاجتماعية والأخلاقية الإيجابية، بالإضافة دعم صورة المرأة وعدم إهانتها، مع التركيز على دورها الإيجابي في المجتمع.

