الخميس 27 نوفمبر 2025
حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة في المحافظات

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور استهدفت الطرق الصحراوية بالمحافظات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1011 مخالفة تجاوز سرعات و102 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 65 دراجة نارية مخالفة، 79 مخالفة موقف عشوائي، 124 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شنت عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

