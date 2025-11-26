بالأسماء، تشكيل لجنة الاستماع والمتابعة بنقابة القراء لضبط المتلاعبين بالقراءة

18 حجم الخط

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية عن تشكيل لجنة الاستماع والمتابعة بالنقابة وهم:

تشكيل لجنة الاستماع والمتابعة بنقابة القراء

الشيخ محمد حشاد ( نقيب القراء ) رئيسًا للجنة

الشيخ محمود الخشت ( نائب نقيب القراء ) عضوًا

الشيخ عبد الفتاح الطاروطى (الأمين العام) عضوًا

الشيخ محمد عبد الموجود خليفة ( أمين الصندوق ) عضوًا

الشيخ أحمد أبو فيوض ( عضو مجلس الإدارة ) عضوًا

الشيخ طه محمد النعمانى ( المستشار الفنى للنقابة ) عضوًا

الشيخ محمد سالم عامر ( أمين سر اللجنة) عضوًا

تعديل قانون النقابة تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف



وذلك لحين الانتهاء من تعديل قانون النقابة تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لضبط القراء المتلاعبين في قراءة كتاب الله.

