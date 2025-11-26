الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأسماء، تشكيل لجنة الاستماع والمتابعة بنقابة القراء لضبط المتلاعبين بالقراءة

الشيخ محمد حشاد،
الشيخ محمد حشاد، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية عن تشكيل لجنة الاستماع والمتابعة بالنقابة وهم:

 تشكيل لجنة الاستماع والمتابعة بنقابة القراء

الشيخ محمد حشاد ( نقيب القراء ) رئيسًا للجنة
الشيخ محمود الخشت ( نائب نقيب القراء ) عضوًا
الشيخ عبد الفتاح الطاروطى (الأمين العام) عضوًا
الشيخ محمد عبد الموجود خليفة ( أمين الصندوق ) عضوًا
الشيخ أحمد أبو فيوض ( عضو مجلس الإدارة ) عضوًا
الشيخ طه محمد النعمانى ( المستشار الفنى للنقابة ) عضوًا
الشيخ محمد سالم عامر ( أمين سر اللجنة) عضوًا

 تعديل قانون النقابة تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف


وذلك لحين الانتهاء من تعديل قانون النقابة تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لضبط القراء المتلاعبين في قراءة كتاب الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري الدكتور اسامة الازهري الشيخ عبد الفتاح الطاروطي الشيخ محمد حشاد الشيخ محمود الخشت نقابة محفظى وقراء القرآن نقابة القراء نقابة محفضي وقراء القرآن الكريم وزير الأوقاف

مواد متعلقة

بعد أزمة أحمد نعينع، بيان هام من نقابة القراء بشأن أخطاء التلاوة في المناسبات العامة والأمسيات

برئاسة حشاد، تشكيل أعضاء مجلس نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم الجديد

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين فرانكفورت وأتالانتا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

فرانكفورت يسقط في ملعبه أمام أتالانتا 0/3 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل بين باريس سان جيرمان وتوتنهام 1-1 بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتأخر بنتيجة 1-2 أمام إيندهوفن في 65 دقيقة

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان يتعادلان إيجابيا بعد مرور 75 دقيقة

آرسنال يضرب بايرن ميونخ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

انهيار متسابقة "ذا فويس" بالبكاء على الهواء.. والسبب يفاجئ الجمهور (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بزيادة المال وشفاء المريض

الأوقاف: "دولة التلاوة" مشروع فريد يعكس القوة الناعمة لمصر وهويتها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية