الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد أزمة أحمد نعينع، بيان هام من نقابة القراء بشأن أخطاء التلاوة في المناسبات العامة والأمسيات

الشيخ محمد حشاد والقارئ
الشيخ محمد حشاد والقارئ الطبيب أحمد نعينع
18 حجم الخط
ads

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة القارئ الشيخ محمد حشاد بأن أي تلاوة بها ملاحظات سواء كان قرآن الفجر أو قرآن الجمعة أو الأمسيات لأي قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون حتى ولو كان مسئولا بالنقابة، تقوم لجنة المتابعة بالنقابة بإعداد تقرير بالملاحظات ويقوم نقيب قراء الجمهورية بصفته عضوا في اللجنة الموحدة لاختيار القراء والمبتهلين باتحاد الإذاعة والتلفزيون بعرض التقرير على رئيس الإذاعة لاتخاذ اللازم.  

كما أعلنت النقابة أن أي تلاوة بها ملاحظات لأي قارئ مهما كان في المحافل العامة أو الخاصة يتم عرضها على لجنة المتابعة بالنقابة لاتخاذ اللازم. 

الانتهاء من تعديل قانون النقابة لضبط جميع القراء ودولة التلاوة  

وأشارت إلى أن ذلك لحين الانتهاء من تعديل قانون النقابة لضبط جميع القراء ودولة التلاوة تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.  

نقابة القراء تعلن التحقيق في قراءة أحمد نعينع                    

ويأتي ذلك على خلفية إعلان نقابة القراء في وقت سابق عن التحقيق في إحدى تلاوات القارئ الطبيب أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية، حيث أعلنت أنها رصدت خطأين في قراءة نعينع وجارٍ التحقيق فيهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد حشاد القراء والمبتهلين شيخ عموم المقارئ المصرية قراء القرآن الكريم نقابة محفظى وقراء القرآن نقيب قراء نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم القارئ الشيخ محمد حشاد القاري الطبيب أحمد نعينع

مواد متعلقة

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

"نعينع" الكنز في الرحلة.. القارئ الطبيب لـ"فيتو" بعد تعيينه شيخا لعموم المقارئ المصرية: خدمة القرآن شرف عظيم ونسعى إلى استعادة الريادة المفقودة

برئاسة حشاد، تشكيل أعضاء مجلس نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم الجديد

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية