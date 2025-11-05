بعد أزمة أحمد نعينع، بيان هام من نقابة القراء بشأن أخطاء التلاوة في المناسبات العامة والأمسيات

18 حجم الخط

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة القارئ الشيخ محمد حشاد بأن أي تلاوة بها ملاحظات سواء كان قرآن الفجر أو قرآن الجمعة أو الأمسيات لأي قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون حتى ولو كان مسئولا بالنقابة، تقوم لجنة المتابعة بالنقابة بإعداد تقرير بالملاحظات ويقوم نقيب قراء الجمهورية بصفته عضوا في اللجنة الموحدة لاختيار القراء والمبتهلين باتحاد الإذاعة والتلفزيون بعرض التقرير على رئيس الإذاعة لاتخاذ اللازم.

كما أعلنت النقابة أن أي تلاوة بها ملاحظات لأي قارئ مهما كان في المحافل العامة أو الخاصة يتم عرضها على لجنة المتابعة بالنقابة لاتخاذ اللازم.

الانتهاء من تعديل قانون النقابة لضبط جميع القراء ودولة التلاوة

وأشارت إلى أن ذلك لحين الانتهاء من تعديل قانون النقابة لضبط جميع القراء ودولة التلاوة تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

نقابة القراء تعلن التحقيق في قراءة أحمد نعينع

ويأتي ذلك على خلفية إعلان نقابة القراء في وقت سابق عن التحقيق في إحدى تلاوات القارئ الطبيب أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية، حيث أعلنت أنها رصدت خطأين في قراءة نعينع وجارٍ التحقيق فيهم.



