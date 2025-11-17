منصة مصر العقارية تستعد لطرح أكثر من 400 ألف شقة على مراحل متتالية

18 حجم الخط

أكد أحمد البطراوي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة مصر العقارية، أن ما تشهده مصر اليوم من تحول رقمي عقاري ليس مجرد تطوير لخدمات حكومية، بل هو بناء مؤسسة مصرية عملاقة تُعاد صياغة مستقبل العقار والتكنولوجيا من خلالها، مؤسسة تنمو من قلب مصر لتشكل نموذجًا عالميًا جديدًا يغيّر قواعد السوق العقاري برمّته ويقوده نحو العالمية.

وقال البطراوي إن منصة مصر العقارية أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر لتغطية سوق يستعد لطرح أكثر من 400 ألف وحدة على مراحل متتالية، عبر منظومة رقمية جديدة تمثل نواة مؤسسة مصرية عالمية تتشكل لتضع مصر في مقدمة الدول التي تمتلك نظام MLS رسمي للدولة.

وأضاف أن المنصة أصبحت تمثّل اليوم مؤسسة مصرية عالمية بالمعنى الحقيقي، بعد أن تحولت إلى مركز موحد للبيانات العقارية الرسمية، يقدم صورة واضحة ودقيقة للمواطن والمستثمر، ويخلق لأول مرة في مصر سوقًا عقارية منظمة، شفافة، وموثوقة، سوقًا تقودها التكنولوجيا، ويصنع نجاحها شباب مصر الذين وضعوا بصمتهم في كل جزء من هذه المنظومة.



وأضاف: "ما يحدث اليوم ليس مجرد تطوير تقني أو نظام حجز إلكتروني، ما يحدث هو مؤسسة تتشكل أمام أعيننا، وتبني مستقبلًا جديدًا لقطاع العقار في مصر، مستقبلًا يتوافق مع طموحات الدولة ويضعنا على خريطة العالمية بقوة".



وأوضح البطراوي أن منصة مصر العقارية حققت في الفترة الأخيرة نجاحًا لافتًا خلال الطروحات الحكومية التي ضمت نحو 25 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التجارب أظهر قدرة المنصة على إدارة بيانات ضخمة، وتقديم تجربة حجز رقمية تضاهي - بل وتتفوق في بعض جوانبها - على العديد من المنصات العالمية.



وقال: "إجراءات كانت تستغرق أيامًا بات المواطن ينجزها في دقائق، كل شيء واضح، وكل صورة رسمية، وكل معلومة دقيقة، وكل وحدة موثقة. إنها نقلة صنعها شباب مصر، وأثبتت أن لدينا مؤسسة قادرة على قيادة السوق العقاري نحو العالمية".





منظومة رقمية رسمية… تبني مستقبل العقار والتكنولوجيا من قلب مصر

وكشف البطراوي أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة واسعة من الخدمات المعتمدة على الربط اللحظي مع الوزارات والهيئات، وتطوير تقنيات ذكية للتعرف على بيانات الوحدات وربطها بالتمويل العقاري، في خطوة تهدف إلى بناء سوق عقارية واضحة، حديثة، وسهلة الفهم للمواطن والمستثمر.

وقال: "نحن لا نطوّر منصة فحسب، فنحن نبني مؤسسة مصرية مستقبلية، مؤسسة تغيّر نظرة المواطن للسوق، وتعيد تشكيل طريقة التعامل مع العقار، وتكتب فصلًا جديدًا في مستقبل التكنولوجيا داخل مصر".

وأشار إلى أن وزارة الإسكان بالتعاون مع المنصة ساهمت في إعادة الثقة للسوق العقاري بعد أن أصبحت الدولة تمتلك منصة موحدة للبيانات، وتجربة حجز رسمية واحدة لا تقبل التأويل والاجتهادات.

مؤسسة مصرية عالمية… تحوّل القطاع العقاري نحو مستقبل جديد



وختم البطراوي تصريحاته قائلًا: "ما يحدث اليوم هو بناء مؤسسة مصرية عالمية تصنع المستقبل، مؤسسة تغيّر قواعد السوق، وتضع مصر في مكانها الطبيعي بين الدول التي تمتلك سوقًا عقارية منظمة وشفافة، فنحن نصنع مستقبلًا مختلفًا، مستقبلًا يليق بمصر، وبشبابها، وبطموحاتها".

